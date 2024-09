Governo de SP entrega barragem do Rio Pardo em Botucatu

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta sexta-feira (27) a barragem Prefeito Plínio Paganini, no rio Pardo, em Botucatu. Considerada a maior da região, a obra da Barragem realizada pela Sabesp vai ampliar a resiliência Hídrica do município, garantindo o abastecimento pelas próximas décadas.



“Esta é uma obra que garante a resiliência hídrica das cidades para as milhares de pessoas que moram hoje no município e para aquelas que estarão aqui no futuro. Uma ação que mostra o planejamento da Sabesp em um momento de eventos climáticos extremos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.



Além do governador Tarcísio de Freitas, o evento também contou com a presença da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, do diretor-presidente da Sabesp, André Salcedo, além de deputados e demais autoridades locais.



As obras de construção da barragem contaram com investimentos de R$ 57,9 milhões. A represa possui capacidade de armazenamento de aproximadamente 0 bilhões de litros d’água e terá uma vazão de 880 litros por segundo. O reservatório ocupará uma área de 280 hectares, sendo 150 de área inundada e 130 de proteção permanente. Ao garantir a segurança hídrica de Botucatu, a nova barragem terá um impacto positivo tanto no abastecimento urbano quanto na irrigação agrícola da região. Também foram plantados 160 mil mudas de árvores nativas no entorno do empreendimento.



“Hoje é um dia muito especial. Botucatu foi primeiro município em que começamos a operar, em 1974. Temos muito carinho pela cidade. E essa é uma obra emblemática que mostra a excelência da Sabesp em olhar para o futuro. Ela começou a ser planejada anos atrás e vai garantir o abastecimento de Botucatu por décadas”, explicou o presidente Salcedo.



A represa faz parte de um conjunto de ações da Sabesp para mitigar os efeitos de possíveis estiagens ou do aumento de demanda devido ao crescimento populacional. A nova barragem também deve estimular o desenvolvimento econômico da região, possibilitando novas oportunidades no setor agrícola e turístico. Com a entrada em operação da Represa do Rio Pardo, a Sabesp reforça seu compromisso em garantir a gestão eficiente dos recursos hídricos, um desafio cada vez mais urgente diante das mudanças climáticas.