Governo de SP entrega a balsa FB-27 modernizada para a travessia de Santos e Guarujá

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende, o subsecretário de Logística e Transportes, Denis Gerage Amorim, e a diretora do Departamento Hidroviário (DH), Jamille Consulin, entregaram, nesta sexta-feira (2), em Guarujá, a embarcação FB-27, que recebeu investimento de R$ 8,5 milhões. Com capacidade para 44 veículos e 216 pedestres, a FB-27 atuará na travessia entre Santos e Guarujá, na Baixada Santista.

“Esta é a oitava balsa que entregamos reformada e modernizada desde o início desta gestão. Outras três serão entregues até setembro, totalizando R$ 80 milhões em investimentos apenas em embarcações. O objetivo é garantir segurança, conforto, mais agilidade e a melhoria na qualidade do serviço prestado aos usuários”, comenta a secretária da Semil, Natália Resende.

A modernização da embarcação inclui a recuperação da estrutura e substituição do chapeamento do casco, revisão dos equipamentos de navegação e comunicação, instalação de novas rampas quebra-mar, provisão de equipamentos de salvatagem e segurança, extintores de incêndio, bote de salvamento e serviço, coletes salva-vidas, boias, substituição do sistema elétrico de iluminação, de comando e de monitoramento de motores e reversores, entre outros cuidados voltados para a segurança do usuário.

“A reforma da FB-27 faz parte do Programa de Modernização da Frota das Travessias. Trata-se de um investimento importante para os municípios de Santos e Guarujá, que recebem mais uma embarcação de grande capacidade, mais segura, confortável e rápida, com reflexos diretos na qualidade de vida dos nossos usuários”, explica o subsecretário de Logística e Transportes da Semil, Denis Gerage Amorim.

A Travessia Santos/Guarujá, que atravessa por 450 metros o canal do maior porto da América Latica, o Porto de Santos, atingiu média diária de mais de 20 mil usuários, e é considerada uma das maiores travessias do mundo em volume de demanda. O sistema é composto por duas linhas de navegação: uma travessia mista (para pedestres, ciclistas e veículos) e outra exclusiva para veículos.

“Nosso compromisso com a população é de proporcionar a regularidade no serviço prestado, sempre com a maior qualidade e conforto aos usuários do sistema de travessias litorâneas, assegurando que este meio de transporte atenda às suas necessidades, com eficiência e confiabilidade”, reafirma a diretora do DH, Jamille Consulin.

O serviço de Travessias, que inclui oito linhas operadas pelo Departamento Hidroviário, está sendo preparado para atrair investimentos privados. A consulta pública para a parceria público-privada está em fase de preparação e deve ser aberta no próximo trimestre, com o lançamento do edital previsto para o início do próximo ano.

Reformas de Infraestrutura em terminais e estação

A gestão Tarcísio implementou importantes reformas de infraestrutura. A estação Vicente de Carvalho foi reformada com um investimento de R$ 6,8 milhões, e o Flutuante DH-IV foi construído por R$ 8 milhões, oferecendo duas passarelas e capacidade para operações simultâneas. A reforma da Estação Praça da República está em andamento, com um custo de R$ 5,6 milhões.

No início de 2024, o Flutuante DH III em Ariri foi concluído, facilitando a travessia entre Cananéia e Ariri, com um investimento de R$ 4,2 milhões.

Atualmente, a Travessia São Sebastião/Ilhabela está sendo reformada, com investimentos de R$ 6,9 milhões para o atracadouro de São Sebastião e R$ 6,3 milhões para o de Ilhabela. As melhorias, previstas para conclusão entre agosto e setembro, incluem flutuantes metálicos e passarelas, visando maior segurança e conforto para os usuários.

Melhorias na Prestação de Serviços

Locação de Embarcações: O contrato foi ampliado, totalizando 10 embarcações em 2024 para Travessias e 4 para o reservatório de Paraibuna.

Balança para Pesagem de Caminhões: Foi contratada uma empresa especializada para verificar peso e dimensões de caminhões na Travessia São Sebastião/Ilhabela, em conformidade com a Resolução SEMIL Nº 79, que limita a passagem de caminhões grandes em horários de pico. Isso visa melhorar a gestão do transporte de caminhões e reduzir o tempo de espera.

Apoio na Gestão das Filas das Balsas: Contratação de equipe para apoio nas filas de embarque e desembarque, melhorando a organização e fornecendo orientação aos usuários.