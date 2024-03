Governo de SP empresta obra de Tarsila do Amaral para nova exposição do Masp

Uma das obras que irão compor a exposição “Mário de Andrade: duas vidas”, do MASP (Museu de Arte de São Paulo), será o retrato do artista pintado em 1922 por Tarsila do Amaral. A obra, que estava exposta no Palácio Boa Vista, pertence ao governo paulista e, desde 1971, integra a coleção do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, departamento da Secretaria da Casa Civil.

A mostra, que será inaugurada em 22 de março e vai até 09 de junho, aborda aspectos da vida pessoal e a produção intelectual de Mário de Andrade (1893-1945), eixos centrais para compreensão do modernismo no Brasil e para a construção de uma ideia de identidade brasileira, possibilitando também um retrato da sociedade da época.

“Ficamos muito felizes em poder contribuir com a exposição através do empréstimo dessa importante obra, estimulando a cultura e divulgando esta importante pintura de nossa coleção para mais pessoas. Convidamos a todos a visitarem a exposição e ampliarem seus conhecimentos sobre Mário de Andrade”, declarou a Curadora do Acervo dos Palácios, Rachel Vallego.

A contribuição do Acervo Artístico-Cultural do Governo de SP com o empréstimo de obras para outras exposições é uma prática corriqueira. Em abril, o quadro “Natureza Morta”, de Vicente do Rego Monteiro, ficará uma temporada no Museu Afro Brasil Emanoel Araújo.