Governo de SP e Google firmam parceria estratégica para impulsionar inovação no estado

O Governo de São Paulo e o Google firmaram parceria para a instalação de um novo centro de engenharia da empresa na capital. Consolidando a posição paulista como polo global de inovação e tecnologia, a unidade será instalada em um dos prédios do campus do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (21) pelo governador Tarcísio de Freitas, em solenidade no Palácio dos Bandeirantes.

”Vamos ter o Google em São Paulo com um dos maiores centros de engenharia do mundo. Parabéns ao IPT por estarmos celebrando uma aliança cada vez mais forte entre a academia, o Estado e a iniciativa privada. A gente ganha na abertura de oportunidades, treinamento, capacitação, geração de empregos e perspectivas. Acredito muito na inovação, na ciência, na tecnologia e no estado de São Paulo. Aqui, a gente vai começar a apontar para o Brasil o caminho para, de fato, sermos o país do futuro”, afirmou Tarcísio.

Também participaram do anúncio o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, a diretora-presidente do IPT, Liedi Bernucci, e diretores do Google no Brasil. A iniciativa faz parte do IPT Open, que visa promover e fortalecer o ecossistema de inovação com atuação conjunta e estratégica entre o setor público, a iniciativa privada, pesquisadores acadêmicos e líderes de startups.

“O Google tem um compromisso de longo prazo com o Brasil, país que está entre os maiores mercados para nossas nove plataformas com mais de 1 bilhão de usuários no mundo, incluindo a Busca”, afirmou Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. “Promovemos um impacto positivo na economia brasileira de mais de R$ 150 bilhões em 2022 e seguimos investindo e contribuindo para o desenvolvimento do país nas próximas décadas.”

Com previsão para início de obras no segundo semestre de 2024, a expectativa é que o novo centro de engenharia esteja pronto para receber profissionais do projeto a partir de 2026. A parceria entre o Governo de São Paulo e o Google será fundamental para promover a colaboração em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em prol da população.

“Alinhado com as diretrizes do Governador Tarcísio de Freitas, buscamos reforçar a importância de parcerias estratégicas para o crescimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, no Estado de São Paulo. Dessa forma, podemos garantir que diversas ações estão sendo realizadas em benefício da população”, declarou o secretário Vahan Agopyan.

Inteligência artificial e segurança online

Uma das frentes de trabalho do novo projeto será o desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial e relacionadas à segurança e privacidade no ambiente online. O espaço no IPT será multidisciplinar e vai atuar em estreita colaboração com o centro de engenharia de Belo Horizonte, primeiro escritório do Google na América Latina.

“O Brasil é uma potência para talentos em engenharia e uma parte fundamental do ecossistema de inovação global do Google”, diz Alexandre Freire, diretor de engenharia do Google em São Paulo. “Nosso objetivo é que o novo escritório em São Paulo se torne uma referência em todo o mundo em várias áreas, inclusive no desenvolvimento de Inteligência Artificial para soluções de segurança online.”

Como vai ser

O projeto será sediado no prédio 1, um dos principais do complexo do IPT, respeitando a arquitetura original de 1940 e criando espaços integrados com a comunidade. O espaço de 7 mil m² será revitalizado preservando as características externas, como a fachada, e também o próprio nome do Edifício Adriano Marchini. Além de renovar as estruturas internas já existentes, pensadas a partir de um design universal acessível, o centro terá espaços para eventos, treinamentos e um auditório.

“Há quase 125 anos o IPT busca, com base em sua missão, criar e aplicar soluções tecnológicas para aumentar a competitividade das empresas e promover a qualidade de vida da sociedade. Ao longo desta história a criação do programa IPT Open se traduz em uma iniciativa que abre o campus IPT para instituições instalarem seus centros de inovação envolvendo startups, empresas públicas e privadas, universidades, pesquisadores e órgãos de governo no mesmo ambiente”, diz Liedi Bernucci, diretora-presidente do IPT. “É dentro deste ecossistema que a Google chega para instalação do seu Centro, trazendo a visão de criar um futuro mais inteligente, no qual a tecnologia melhore a vida das pessoas. A presença da Google no programa oferece uma série de benefícios, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e oportunidades futuras em nossa sociedade.”

Entre as medidas de sustentabilidade arquitetônica, o novo centro utilizará sensores e janelas automatizadas, viabilizando a ventilação natural dos ambientes, e o uso de placas fotovoltaicas para geração de eletricidade, além de sistemas de drenagem.

A parceria ainda vai promover o uso de tecnologias, compartilhar conhecimento e boas práticas de acessibilidade, além de criar um espaço de eventos para conectar a comunidade de desenvolvedores e startups e também oferecer treinamentos do Google Cloud para estudantes de toda a comunidade acadêmica do IPT.