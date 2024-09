Governo de SP e Emae farão nova operação de bombeamento no rio Pinheiros

O Governo do Estado, por meio da SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) iniciam nesta sexta-feira (27) uma nova operação de bombeamento para melhorar a circulação no Rio Pinheiros, contribuindo para a revitalização do canal e a redução das algas. A operação ocorrerá das 6h às 18h e deve ser repetida até o próximo domingo (29 de setembro).

O estado de São Paulo vive um forte período de estiagem. Por isso, a vazão que chega ao Pinheiros pelos rios afluentes diminuiu significativamente, favorecendo a eutrofização no canal do rio, ou seja, a proliferação de algas devido às concentrações de nutrientes em relação à falta de circulação de água no rio.

Nos dias 10 e 11 de setembro, foram feitas as primeiras operações de bombeamento para aumentar a circulação de água no rio, o que havia contribuído para a melhoria especialmente no lado Inferior, com a diminuição da quantidade de algas na superfície. Os trechos beneficiados se estendiam da área da Estrutura de Retiro (próxima ao Cebolão) até as proximidades do Clube Pequeninos do Jockey (Ponte Cidade Jardim).

As chuvas da semana passada também ajudaram temporariamente na situação, permitindo a paralisação do bombeamento. No entanto, com o retorno da estiagem, houve reaparecimento da eutrofização e o consequente esverdeamento da água.

“O canal do Pinheiros possui pouca declividade, o que naturalmente resulta em um fluxo de água lento. A escassez de chuvas recentes criou um ambiente propício para a eutrofização e, consequentemente, o esverdeamento da água. A operação visa simular o efeito natural da chuva e do movimento da água”, explicou Anderson Esteves, superintendente respondendo pela SP Águas.

O Pinheiros é dividido em dois canais. O primeiro, denominado Superior, começa na Usina de Pedreira, perto da represa Billings, e segue até a Usina São Paulo (antiga Usina da Traição), localizada ao lado da estação Vila Olímpia de trem e no encontro da Avenida dos Bandeirantes com a Marginal Pinheiros. Já o canal Inferior se estende da Usina São Paulo até o encontro com o Rio Tietê, na Estrutura de Retiro (próximo ao acesso para a Rodovia Castello Branco).