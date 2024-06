Governo de SP distribuirá 50 milhões de litros de leite para combater anemia

No mês em que se comemora o Dia Mundial do Leite (1º de junho), o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, presta contas sobre o maior programa de distribuição de leite pasteurizado e enriquecido do Brasil, o Vivaleite. Ele foi criado para combater a anemia por deficiência de ferro em crianças e idosos de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social no estado. Atualmente, beneficia 284 mil crianças e idosos, entregando 4,1 milhões de litros de leite por mês. Para tanto, são 607 prefeituras conveniadas, 1.500 entidades parceiras e 18 laticínios fornecedores.

A fórmula do leite fornecido pelo Programa Vivaleite é fortificada com ferro e vitaminas A e D. Ao consumir o leite enriquecido, crianças e idosos em vulnerabilidade saem das estatísticas de anemia do país. Para as crianças, o leite também auxilia no crescimento e desenvolvimento, fornece nutrientes essenciais e é uma fonte de hidratação. No caso dos idosos, o leite fortificado auxilia na saúde óssea e fornece proteínas importantes para a massa muscular.

Segundo estudo liderado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), uma a cada três crianças de até sete anos sofre de anemia por deficiência de ferro no Brasil. A anemia ferropriva pode afetar a disposição de crianças e contribuir para seu isolamento, déficit de aprendizado e dificuldades no desenvolvimento intelectual, além de prejudicar o sistema imunológico.

Para ter acesso ao Vivaleite, idosos (acima de 60 anos) e famílias com crianças (de 6 meses a 6 anos) em vulnerabilidade social devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do seu município. No ano de 2024, houve o aumento da cota de cinco cidades, o que beneficiou 180 crianças com 2.700 litros de leite por mês.