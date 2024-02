Governo de SP decreta luto oficial em homenagem a Abílio Diniz

O Governo de São Paulo decretou luto oficial por três dias pela morte do empresário e administrador Abílio Diniz, aos 87 anos, na noite de domingo (18) na capital paulista.

Com visão empreendedora, Abílio Diniz contribuiu ativamente para o desenvolvimento econômico e social do estado e do país. A trajetória dele permanecerá influenciando gerações.

O governador Tarcísio de Freitas e o vice-governador Felicio Ramuth prestam sinceras condolências aos familiares e amigos.