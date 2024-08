Governo de SP cria gabinete de crise para ações contra grandes incêndios no interior

O Governo de SP criou um gabinete de crise para pronta resposta à população com relação aos incêndios intensos que ocorrem no interior do estado. A ação de monitoramento e controle, que ocorre durante todo o final de semana, faz parte da Operação SP Sem Fogo e conta com técnicos da Defesa Civil do Estado e das secretarias da Segurança Pública (SSP), Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).



De acordo com o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil, 30 cidades estão com alerta máximo para grandes queimadas (confira abaixo a lista dos municípios) e estão neste momento com focos ativos de incêndio. São localidades que estão com baixa umidade do ar e risco elevado com a onda de calor que atinge todo o estado.



Incêndios florestais podem atingir grandes áreas de vegetação natural. Com as rajadas de vento, o fogo pode se alastrar rapidamente. As queimadas emitem fumaça densa e tóxica que prejudica o meio ambiente e a saúde humana, causando problemas ao sistema respiratório e desordens cardiovasculares. Dois funcionários de uma usina em Urupês morreram nesta sexta-feira (23) tentando combater um incêndio.



Rodovias paulistas – atualização 18h



O Governo de SP informa as rodovias concedidas e estaduais com interdições devido a situações críticas causadas por incêndios de grande porte. Essas interdições, que variam de total a parcial, estão impactando significativamente o tráfego em várias regiões.



É importante que motoristas evitem essas rotas até a normalização e que busquem alternativas seguras para os trajetos. Além disso, é fundamental que todos permaneçam atentos às atualizações constantes sobre as condições de tráfego monitoradas em tempo real pelas equipes de emergência e concessionárias responsáveis.



O estado também reforça o alerta para que motoristas redobrem a atenção em todas as rodovias. A principal recomendação é evitar atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso não haja essa possibilidade, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente.



Rodovias concedidas:

* Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), Araraquara:

Interditada no km 117 devido a uma ocorrência em atendimento. Interdição ativa no sentido sul.

* Rodovia Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti (SP-333), Ribeirão Preto/Borborema:

Interditada no km 98 devido a um foco de incêndio, com interdição nos dois sentidos (leste e oeste).

* Rodovia Cândido Portinari (SP-334), Brodowski:

Interditada no km 342 devido a uma ocorrência em atendimento, com interdição nos dois sentidos (norte e sul).

* Interligação Planalto (SPI-040/150), São Bernardo do Campo:

Interditada no km 7 devido a uma ocorrência em atendimento. Interdição ativa no sentido capital.



Rodovias estaduais



Interdições totais



• SP 215, km 204

• SP 291, km 17

• SP 425, km 139

• SP 563, km 214

• SPI 627/310, km 25



Interdições parciais



• SP 143, km 05

• SP 055, km 369,7

• SP 058, km 220,2

• SP 310, km 486

• SP 425, km 57

• SP 373, km 187,5

• SP 463, km 34

• SP 425, km 259,8



Orientações gerais à população:



* Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça em grande intensidade, deixe o local imediatamente e abrigue-se. Informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).



Recomendações para a população contra queimadas e incêndios florestais, tais como:



* Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais.

* Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas.

* Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Faça descarte adequado de seus resíduos.

* Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

* Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais.

* Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.



Municípios em alerta máximo para incêndios:



* Alumínio

* Araraquara

* Bernardino de Campos

* Boa Esperança do Sul

* Dourado

* Iacanga

* Itápolis

* Itirapina

* Jaú

* Lucélia

* Monte Alegre do Sul

* Monte Azul Paulista

* Nova Granada

* Piracicaba

* Pirapora do Bom Jesus

* Pitangueiras

* Poloni

* Pompeia

* Pontal

* Presidente Epitácio

* Sabino

* Salmourão

* Santo Antônio da Alegria

* Santo Antônio do Arancanguá

* São Bernardo do Campo

* São Simão

* Sertãozinho

* Taquarituba

* Torrinha

* Ubarana



Transferências na Fundação Casa em Sertãozinho

A Fundação Casa transferiu temporariamente adolescentes e funcionários da unidade Sertãozinho para o prédio em que funcionava a antiga unidade Ouro Verde, em Ribeirão Preto. A medida foi adotada porque o prédio de Sertãozinho foi tomado por uma densa camada de fumaça. Não há feridos. Os adolescentes ficam em Ribeirão Preto até que a situação seja normalizada.