Governo de SP convoca 645 municípios para Dia D contra a dengue

O Governo de São Paulo promove nesta sexta-feira (1), o Dia D de Mobilização Estadual contra a dengue. A estratégia reforça as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, com ações para conscientizar a população sobre a doença.



O evento é coordenado pelo Centro de Operações de Emergências (COE) do Governo de São Paulo e terá a participação das secretarias estaduais de Saúde e Educação, além de representantes da Defesa Civil, do Exército e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems).



“É fundamental mobilizar a sociedade e municípios neste Dia D. O trabalho de combate aos criadouros do mosquito precisa da união de todos os esforços possíveis para contribuir diretamente na redução do número de casos da doença”, explica Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE).



Nesta sexta, as ações do Dia D incluem atividades especiais nas escolas públicas estaduais e municipais, orientação à população e fortalecimento das ações de combate aos vetores nas residências.



Ações na capital



A cidade de São Paulo terá uma ação especial no bairro do Jabaquara, na escola estadual Almirante Barroso. Profissionais das secretarias estaduais de Saúde e da Educação falarão aos alunos sobre medidas preventivas e importância da eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.



Haverá apresentação do ciclo de reprodução do mosquito – desde ovos, larvas, pulpa e o inseto na fase adulta -, além de organização de atividades lúdicas e campanhas de limpeza regulares dentro da escola, com foco na remoção de recipientes que acumulam água, como pneus velhos, garrafas plásticas, latas e vasos de plantas.



O entorno da escola também passará por vistoria. A Defesa Civil, o Exército e a Prefeitura de São Paulo farão varreduras na região e para investigar possíveis focos de criadouros do mosquito, além de orientar todos os moradores sobre as formas de prevenção.



Ações nos municípios



Em municípios como Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Caraguatatuba, Franca, Itapeva, Jales, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Grande São Paulo, Santos, São José do Rio Preto, São João da Boa Vista, São José Dos Campos e Taubaté, além de cidades do entorno, haverá adesão às atividades do Dia D e apoio da Defesa Civil e do Exército.



O Governo do Estado também entregou às administrações municipais materiais didáticos e de comunicação para distribuição à população. Os informes também serão distribuídos nas escolas municipais e estaduais e também estará disponível para solicitação de unidades de ensino privado.



Dengue 100 Dúvidas



O Governo de São Paulo lançou o portal Dengue 100 Dúvidas (www.dengue100duvidas.sp.gov.br) com as cem perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya nos buscadores da internet. A ferramenta desmente fake news que circulam nas redes sociais e dá orientações corretas e seguras para a população sobre as doenças.