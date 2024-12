Governo de SP conclui mais de 2.400 obras em escolas em menos de dois anos

Nos últimos 23 meses, o Governo do Estado de São Paulo tem se destacado na realização de obras nas escolas estaduais, entregando, em média, três intervenções diariamente. Entre janeiro de 2023 e novembro deste ano, foram finalizadas um total de 2.401 reformas e construções, totalizando um investimento superior a R$ 1,5 bilhão. Este número representa um aumento significativo em comparação com a gestão anterior (2019-2022), que contabilizou 1.808 revitalizações em quatro anos, resultando em um crescimento de 32,7% nas obras executadas.

As intervenções beneficiaram aproximadamente 1,1 milhão de alunos em 2.106 instituições de ensino no estado, abrangendo melhorias como a instalação de laboratórios, coberturas e melhorias em quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aula. Além disso, foram realizadas revitalizações nas fachadas e adequações nos telhados e acessibilidade das escolas. Em um curto período de tempo, cerca de 41,3% das edificações da rede estadual já receberam algum tipo de intervenção.

Fabricio Moura Moreira, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), responsável pelas obras na área da educação em São Paulo, destacou a relevância desse esforço: “Realizamos diversas intervenções significativas na rede estadual. Com as 880 obras concluídas apenas em 2023, conseguimos manter a média de três entregas por dia durante quase dois anos. Essa é uma conquista importante para garantir que nossas escolas ofereçam condições adequadas para os estudantes desenvolverem suas atividades”.

Além das ações realizadas pela FDE, as reformas também podem ser contratadas e executadas através de parcerias com prefeituras locais.

Programa Creche Escola

No âmbito do Programa Creche Escola, o governo inaugurou 54 novas creches nos primeiros 23 meses da gestão, com um investimento total de R$ 122,4 milhões. Essas novas unidades proporcionaram a criação de 6.930 vagas para crianças.

A ampliação da oferta de creches é fundamental para apoiar as famílias e promover a transformação social nas comunidades. Cristiane Maciel da Silva, mãe do bebê Miguel, de apenas 10 meses, expressou sua satisfação com a nova Creche Escola inaugurada na cidade de Capela do Alto, localizada a 136 quilômetros da capital: “Após conhecer a creche, fiquei muito tranquila. O espaço ficou excelente”, declarou.