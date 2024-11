Governo de SP capacita novos árbitros de basquete para 2025

O litoral sul de São Paulo foi o palco do recente Curso de Iniciação à Arbitragem de Basquetebol, evento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo entre os dias 22 e 24 de novembro de 2024. Esta ação visou a formação de novos árbitros para atuarem em competições estaduais, como os Jogos Escolares e os Jogos Abertos da Juventude, em colaboração com a Prefeitura de Praia Grande.

A programação do curso contemplou uma combinação de aulas teóricas e práticas, abordando as principais regras do basquetebol e aspectos essenciais para o desempenho eficaz dos árbitros. Entre os temas discutidos estavam o posicionamento em quadra, a marcação de faltas e a gestão do tempo. Além disso, os participantes foram treinados para interagir com atletas, técnicos e representantes da Secretaria Estadual de Esportes.

André Almeida, professor encarregado do curso, destacou que a formação vai além da simples aplicação das regras do jogo. “Os participantes aprendem a administrar o jogo, interagir com nossos atletas e técnicos, além de compreender o funcionamento da Secretaria de Esportes e as expectativas para cada evento, desde competições escolares até os Jogos Abertos”, afirmou Almeida. O objetivo principal é preparar os novos árbitros para enfrentar diversas situações na arbitragem.

Além de capacitar indivíduos, o curso desempenha um papel crucial no fortalecimento do corpo de arbitragem estadual. “Estamos criando nosso próprio quadro de árbitros em parceria com as Federações, o que nos permitirá suprir o atual déficit de profissionais no estado. Com esta qualificação, formamos árbitros alinhados com a identidade da Secretaria de Esportes, melhorando significativamente a qualidade dos serviços prestados”, acrescentou o professor.

A formação incluiu sessões tanto teóricas quanto práticas, preparando os participantes para atuar em competições já a partir de 2025. Ao término do curso, todos receberam certificados que atestam sua capacidade para arbitrar em eventos organizados pela Secretaria de Esportes.

Esta iniciativa estratégica da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Praia Grande, visa aprimorar a qualidade das práticas esportivas em diversas modalidades em todo o estado. A qualificação contínua dos profissionais da arbitragem é um passo fundamental para assegurar competições mais organizadas, transparentes e tecnicamente avançadas.

A próxima fase do curso está programada para ocorrer entre os dias 6 e 8 de dezembro em São José do Rio Preto, desta vez focando na modalidade “atletismo”. As inscrições são gratuitas.