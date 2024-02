Governo de SP avança com operações interestaduais de combate à dengue

O Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil do Estado, deu início a operações interestaduais de combate à dengue nas regiões de fronteira do estado. Nesta quinta-feira (8), integrantes da Defesa Civil paulista se reuniram com agentes do Paraná e Mato do Grosso do Sul para discutir medidas conjuntas de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. O diálogo visa operacionalizar ações integradas para impedir o avanço da doença.

“O mosquito aedes aegypti não respeita os limites das fronteiras, por isso, precisamos integrar nossas ações com os demais estados”, afirmou a Major PM Claudia Bemi, Diretora da Defesa Civil do Estado de SP.

Além da Major Claudia Bemi, participaram da reunião o Coronel Fernando Schunig, Coordenador Estadual da Defesa Civil do Paraná e o Cap Maxwelbe, representando o estado do Mato Grosso do Sul.

Os três estados registram aumento de notificações de casos e já realizam ações de combate à dengue em seus territórios. As ações integradas tem como objetivo ampliar o alinhamento e o planejamento dos três estados em medidas de prevenção, combate e orientação à população.

“Este é o momento de unirmos esforços para apoiar as Secretarias de Saúde no combate à dengue e mostrarmos a força e capacidade técnica e operativa das Defesa Civis”, destacou o Coronel Fernando, Coordenador da Defesa Civil do Estado do Paraná.

Na ação conjunta serão intensificadas as ações operacionais, como vistorias em residências e espaços públicos e nebulização nos bairros, e ampliado o investimento em treinamento dos agentes. Os estados participantes concordaram em realizar uma capacitação mútua, que será promovida pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com envolvimento de todos os Coordenadores Municipais e Regionais das cidades que fazem divisa entre os estados.

Neste treinamento serão tratados temas como transmissão da doença, identificação dos sintomas, ações eficazes de eliminação dos criadouros do mosquito e manejo adequado de lixo e objetos inservíveis, já que estudos apontam que 80% dos focos da dengue encontram-se dentro das residências.