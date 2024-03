Governo de SP autoriza estudos para melhorias na SP-055 entre Ubatuba e Caraguatatuba

O governador em exercício Felicio Ramuth esteve em Ubatuba nesta quarta-feira (20) e autorizou a concessionária Tamoios a iniciar estudos para melhorias da Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), no trecho de aproximadamente 40 km até a cidade de Caraguatatuba. A previsão é que os estudos sejam concluídos até o final de 2024.

“O projeto tem custo de R$ 12,5 milhões e está sendo executado em risco pela concessionária Tamoios. Aqui, houve uma parceria entre a concessionária e o Governo do Estado para que se desenvolvesse este projeto, que é o início de tudo. É uma diretriz do governador Tarcísio de Freitas para que aqui tenhamos um trecho com a melhor qualidade possível, aproveitando a área de domínio da rodovia e a oportunidade para fomentar o desenvolvimento turístico e urbano”, afirmou Felicio.

“O turismo é uma grande fonte de emprego sustentável e é importante que a gente tenha no Litoral Norte as condições de infraestrutura”, reforçou o governador em exercício. Quando o projeto executivo for concluído, o Governo de São Paulo fará uma avaliação técnica para avaliar se as obras serão executadas com investimentos estaduais ou por meio de concessão.

Os estudos irão abranger o tráfego e demanda de veículos, propondo melhorias e levando em consideração aspectos ambientais e econômico-financeiros. As análises visam identificar soluções eficazes para investimentos, operação e manutenção.

O levantamento também vai avaliar a viabilidade de implantação de pedágios do modelo free flow, seguindo os padrões já estabelecidos pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), garantindo a qualidade da infraestrutura rodoviária no território paulista. O sistema dispensa a implantação de praças de pedágio e garante ao usuário mais justiça tarifária.

Após a elaboração do projeto pela concessionária Tamoios, o estudo será submetido à análise de equipes técnicas da Secretaria de Parceria em Investimentos e da Artesp.

“Os estudos irão propor soluções ao trecho para melhorar a infraestrutura viária, facilitar o tráfego e oferecer mais segurança ao usuário. Essa autorização reafirma o compromisso do Governo do Estado com a qualidade de serviço prestado ao cidadão”, afirmou o diretor-geral da Agência, Milton Persoli.

Escola em São Sebastião

Também nesta quarta, o governador em exercício autorizou a liberação de R$ 33 milhões para a construção de dois prédios para atendimento a alunos na educação infantil e ensino fundamental na cidade de São Sebastião.

O investimento vai viabilizar a construção da nova sede da escola municipal Nair Ribeiro de Almeida e uma nova creche em terreno fornecido pela prefeitura. O investimento será feito por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).