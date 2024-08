Governo de SP: Atualização – Queda de Aeronave em Vinhedo – 09/08 – 15h15

O Governo do Estado de São Paulo informa que uma operação de emergência está em andamento no bairro Capela, em Vinhedo (SP), após a queda de uma aeronave da Voepass Linhas Aéreas. A aeronave, que partiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP), transportava 62 pessoas, incluindo quatro tripulantes. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h e rapidamente enviou sete equipes ao local para o resgate e atendimento.

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica, juntamente com a Polícia Civil e Militar, está envolvida nas operações de resgate. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e outros profissionais responsáveis pelo recolhimento de corpos foram deslocados para dar suporte.

Hospitais da região, como o Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré, estão preparados para receber possíveis vítimas.

O governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) participando de reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), está a caminho de São Paulo e se dirigirá diretamente a Vinhedo para acompanhar as operações.

Mais informações serão disponibilizadas em breve.