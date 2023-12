Governo de SP atende 451 famílias com novas moradias na região de Barretos

O Governo de São Paulo reforçou neste sábado (2), na região de Barretos, o compromisso de levar moradia digna para a população carente em todo o estado. Em visita às cidades de Guaíra, Guaraci, Severínia e Jaborandi, o governador Tarcísio de Freitas entregou 451 habitações para centenas de famílias nos quatro municípios. A ação teve investimento estadual de R$ 82,4 milhões.

“Vou falar da nossa felicidade de estar aqui hoje em Guaíra, vamos depois pra Guaraci, Severínia, e Jaborandi. A gente está entregando 451 residências que se somam às 2 mil que a gente entregou essa semana nas regiões de Rio Preto, Franca, Ribeirão Preto e Barretos. Estamos ultrapassando a barreira das 14 mil entregas em 2023 e, até o final do ano, a gente vai superar 17 mil moradias entregues”, declarou Tarcísio.

A agenda contou com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, parlamentares e prefeitos, encerrando uma série de entregas habitacionais do Governo do Estado no interior. Durante a semana, 1.989 famílias receberam novas moradias e títulos de regularização fundiária em 11 municípios das regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos e São José do Rio Preto, em um investimento de R$ 120 milhões.

A visita na região de Barretos começou em Guaíra, com 130 famílias recebendo unidades no Conjunto Habitacional Antônio Nogueira Lelis. Com investimento de R$ 25,7 milhões, o empreendimento conta com 232 unidades no total. Em Guaraci, 107 famílias realizaram o sonho da casa própria ao receberem as últimas unidades do Conjunto Habitacional Nova Era, com 225 casas e investimentos de R$ 26,6 milhões.

Em Severínia, Tarcísio entregou 143 casas no Conjunto Carmensita Sonia Lujan Scatolin, que soma 185 moradias e recebeu investimento de R$ 21,2 milhões. A agenda do governador na região foi finalizada na cidade de Jaborandi, com a entrega de casas do Conjunto Habitacional Ronan Sales Cardozo para 71 famílias. O investimento na obra foi de R$ 8,9 milhões.

As moradias entregues nas quatro cidades foram construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), via programa Casa Paulista. Os imóveis possuem dois dormitórios, sala de estar, cozinha, banheiro e lavanderia. Em Guaraci, a área útil das casas é de 52 m2. As demais têm 47 m2. Todas possuem piso, azulejos no banheiro, cozinha e área de serviço, laje, cobertura em estrutura metálica e sistema de energia solar.

As prefeituras doaram os terrenos à CDHU, que contratou as construtoras e a infraestrutura de redes de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e urbanismo. As famílias beneficiadas foram selecionadas por sorteio e podem financiar os imóveis em até 30 anos, com juros zero para aquelas com renda mensal de até cinco salários mínimos. O valor das prestações pode comprometer, no máximo, 20% da renda familiar.