Governo de SP assina aditamentos do Vivaleite no Congresso Estadual de Municípios

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) participa da 66ª edição do Congresso Estadual de Municípios, que acontece de 11 a 15 de março, na cidade de Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. O titular da Pasta, Gilberto Nascimento assinará aditamentos, além da prorrogação do convênio do Projeto Vivaleite com 6 municípios. A SEDS também apresenta suas demais políticas de segurança alimentar e serviços de acolhimento para diversas populações, como mulheres vítimas de violência, dependentes químicos, jovens egressos de SAICAs, pessoas com deficiência intelectual, entre outros.

“Temos orgulho em comandar programas de segurança alimentar consagrados, como o Bom Prato e o Vivaleite, dedicado às pessoas em vulnerabilidade social. Buscamos inovar nessas e em outras políticas públicas para atender a todos os municípios, independentemente do porte”, comentou o secretário Gilberto Nascimento.

Atualmente, o Programa Bom Prato serve cerca de 4 milhões de refeições/mês nas 117 unidades, incluindo as 73 fixas e 44 móveis. E o programa Vivaleite distribui mais de 4,3 milhões de litros por mês nos 645 municípios do estado.

Gilberto Nascimento participará do painel “Inclusão Produtiva e Assistência Social”, no dia 12/3, às 11h, com Marcos da Costa, secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Cid Torquato, ex-secretário municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo; e Raíssa Kill – coordenadora de Inclusão Produtiva do Sebrae-SP.

Aumento da cota do convênio do Vivaleite

Durante o evento, o secretário Gilberto Nascimento assinará cinco aditamentos de cota do Projeto Vivaleite, com os seguintes municípios: Bertioga (região da Baixada Santista); Cajati (região de Registro); Colômbia (região de Barretos); São Roque (região de Sorocaba), Serra Negra (região de Campinas). Além disso, oficializa a prorrogação do convênio por mais um ano com o município de Várzea Paulista (região de Campinas).

Município Aumento em litros Novas vagas Total crianças beneficiadas Investimento/mês no município Total de litros de leite/mês recebidos pelo município Bertioga 465 31 419 R$ 31,7 mil 6.285 Cajati 825 55 465 R$ 35,2 mil 6.975 Colômbia 225 15 122 R$ 9,2 mil 1.830 São Roque 300 43 435 R$ 32,9 mil 6.525 Serra Negra 300 20 265 R$ 20 mil 3.975

Renovação de convênio

Já em Várzea Paulista, também na região de Campinas, a vigência do convênio foi prorrogada por mais um ano. O município recebe 2.955 litros por mês e atende 197 crianças. O valor do investimento mensal feito pelo Governo de SP é de R$ 15.634,80.