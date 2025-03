Governo de SP aprova plano de cargos e prevê concurso público para a CDHU

O Governo de São Paulo aprovou o novo plano de cargos para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que vai permitir a abertura de concurso público para 388 novos postos.

A medida tem o objetivo de modernizar e dar mais eficiência ao quadro de funcionários da companhia habitacional da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, responsável pela produção recorde de imóveis para a população do Estado de São Paulo nos últimos dois anos.

O último concurso público na CDHU ocorreu em 2002 e o plano de cargos aprovado estava bloqueado desde 2006.

Maior produção da história

A CDHU foi responsável por 18,1 mil moradias do total de 50,5 mil entregues pelo Governo de São Paulo desde 2023, melhor resultado em 12 anos. Além disso, há mais de 32 mil unidades em construção e outras a serem licitadas em breve. A CDHU também apoia a secretaria no planejamento de ações de outros programas, como no mapeamento de regiões mais vulneráveis para receber aportes de cartas de crédito, por exemplo.

A meta de entrega de moradias até 2026 é de 200 mil unidades, incluindo todos os programas e modalidades disponíveis na secretaria e na CDHU.