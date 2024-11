Governo de SP apresenta proposta de concessão das Travessias Litorâneas

O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, apresentou a proposta de concessão patrocinada das Travessias Litorâneas, que inclui os trechos Cananéia – Ariri, Cananéia – Continente e Cananéia – Ilha Comprida. O projeto foi apresentado a integrantes da Prefeitura de Cananéia e está qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).

“Esse projeto vai ajudar na melhoria do serviço e a levar investimentos para a região”, destacou Benini. O diretor-presidente da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Edgard Benozatti, também participou do encontro.

O projeto das Travessias Litorâneas apresentado no última quarta-feira (13) prevê a concessão de 14 linhas aquaviárias, sendo oito litorâneas, três do sistema de balsas da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) e três no Reservatório de Paraibuna. Juntas, essas linhas atendem mais de 50 mil usuários diariamente. Os investimentos previstos são de R$ 300 milhões.

Até o final deste ano, o Governo de São Paulo atingirá a marca de R$ 200 milhões investidos em melhorias no sistema Travessias, que abrange 11 linhas operadas pelo Departamento Hidroviário. O investimento inclui reformas nas estruturas de embarque e desembarque, projetos de modernização dos sistemas e melhorias na gestão de filas, concluindo a modernização de 13 embarcações em 24 meses.

“Garantir embarcações seguras é a nossa prioridade, mas além disso estamos sempre buscando melhorar o conforto e a agilidade no serviço. Para isso fizemos investimentos históricos, só em 2024, e estamos preparando um edital para atrair também recursos privados. Vamos promover uma verdadeira transformação no serviço, tão esperada pelos usuários”, destaca a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Programa de investimentos com a iniciativa privada

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 495 bilhões.