Governo de SP anuncia R$ 274 milhões para a saúde de Sorocaba e região

Sorocaba foi a primeira região do Estado de São Paulo a firmar o acordo e compromisso de gestão que garante mais de R$ 274 milhões anuais em recursos do Tesouro Estadual para os 48 municípios da região. A iniciativa marcou a retomada do “Gabinete 3D – Saúde”, do Governo de São Paulo, e contempla investimentos da Tabela SUS Paulista e do IGM SUS Paulista.

Nesta terça-feira (20), durante a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, juntamente com o Gabinete 3D, o secretário estadual da pasta, Eleuses Paiva, assinou o documento juntamente com prefeitos e representantes de 50 entidades filantrópicas. Serão mais de 2,5 milhões de pessoas beneficiadas na região.

“É a primeira vez que estado e Municípios paulistas firmam um compromisso para melhorar a qualidade da atenção primária e ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, reduzindo filas e o tempo de espera por atendimento”, ressaltou Eleuses Paiva.

No compromisso firmado pelo estado e municípios, também se iniciou a criação da regulação regional única. As secretarias municipais de saúde se comprometeram a disponibilizar as informações sobre oferta de serviços próprios e sob gestão, para que seja possível uma implementação de uma regulação por região do estado, o que resultará em maior transparência nas filas por procedimentos do SUS.

IGM e Tabela SUS Paulista

Em 2024, o IGM SUS Paulista destinará aos 48 municípios de Sorocaba R$ 51.816.290,00, com repasse per capita variando entre R$ 15,00 e R$ 40,00. Esse incentivo contribuirá de forma concreta para a melhoria da atenção primária à saúde da região. Já a Tabela SUS Paulista corrige o subfinanciamento da tabela federal, complementando com recursos do tesouro estadual, para aproximadamente 50 prestadores, o valor mensal é de R$ 16.309.588,84 e incorpora recursos adicionais para ampliação do acesso, com expansão da assistência à rede ambulatorial especializada e hospitalar de média e alta complexidade, no valor de R$ 2.257.511,00 por mês. A alocação dos recursos de expansão será determinada com base no pacto macrorregional.

Geraldo Reple Sobrinho, presidente do Cosems/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) ressaltou o resultado das primeiras oficinas. “Duas medidas foram tomadas: o IGM Paulista, destacando o reconhecimento do Governo de São Paulo ao trabalho na atenção primária, e a Tabela SUS Paulista, que vai abranger uma outra parte da população, possibilitando a redução de filas e menor tempo de espera para a realização de cirurgias”.

O coordenador do programa de Regionalização da Saúde e consultor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Renilson Rehem, também destacou a iniciativa. “É uma transformação que conseguimos fazer no SUS, com foco em atender melhor a população. Esse tem que ser o nosso grande objetivo, unir os nossos esforços e recursos para que possamos atender a todos da melhor maneira”.

Visita à Santa Casa de Sorocaba

O secretário de Saúde, Eleuses Paiva, durante sua visita à região, inspecionou as obras em andamento na Santa Casa de Sorocaba. As intervenções englobam a reforma de duas UTIs, recepção e enfermarias, além da aquisição de novos equipamentos médicos. As melhorias visam proporcionar ambientes mais confortáveis para os usuários da instituição.

Gabinete 3D

Pensando na otimização dos serviços oferecidos à população e na definição de políticas públicas, o Governo de SP desenvolveu o Gabinete 3D, projeto que visa a articulação entre secretários do Estado e gestores de cada município. O nome da ação remete aos três “Ds” que regem a gestão: Diálogo, Dignidade e Desenvolvimento.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi a pasta escolhida para a inauguração da iniciativa, conforme as demandas de saúde identificadas durante a primeira fase das Oficinas da Rede Regional de Atenção à Saúde. Com o projeto, são promovidos encontros do secretário da saúde, Eleuses Paiva, com lideranças políticas locais, administradores dos hospitais e visitas às unidades hospitalares da região.

Confira o repasse do IGM por município na macrorregião de Sorocaba:

Município Total Per Capita (fixo + variável) Total Anual Municipal (fixo + variável) ALAMBARI R$ 30,00 R$ 186.930,00 ALUMÍNIO R$ 15,00 R$ 283.545,00 ANGATUBA R$ 30,00 R$ 771.720,00 APIAÍ R$ 40,00 R$ 963.240,00 ARAÇARIGUAMA R$ 15,00 R$ 350.145,00 ARACOIABA DA SERRA R$ 25,00 R$ 884.725,00 BARRA DO CHAPÉU R$ 40,00 R$ 231.760,00 BOITUVA R$ 15,00 R$ 949.650,00 BOM SUCESSO DE ITARARÉ R$ 40,00 R$ 160.520,00 BURI R$ 30,00 R$ 601.500,00 CAMPINA DO MONTE ALEGRE R$ 40,00 R$ 243.520,00 CAPÃO BONITO R$ 40,00 R$ 1.883.920,00 CAPELA DO ALTO R$ 35,00 R$ 743.995,00 CERQUILHO R$ 15,00 R$ 759.465,00 CESÁRIO LANGE R$ 15,00 R$ 278.925,00 GUAPIARA R$ 40,00 R$ 675.840,00 GUAREÍ R$ 30,00 R$ 577.320,00 IBIÚNA R$ 30,00 R$ 2.401.860,00 IPERÓ R$ 30,00 R$ 1.163.130,00 ITABERÁ R$ 30,00 R$ 522.150,00 ITAOCA R$ 40,00 R$ 133.280,00 ITAPETININGA R$ 15,00 R$ 2.506.590,00 ITAPEVA R$ 30,00 R$ 2.857.230,00 ITAPIRAPUÃ PAULISTA R$ 40,00 R$ 171.760,00 ITARARÉ R$ 30,00 R$ 1.523.340,00 ITU R$ 15,00 R$ 2.657.250,00 JUMIRIM R$ 15,00 R$ 52.005,00 MAIRINQUE R$ 15,00 R$ 715.845,00 NOVA CAMPINA R$ 40,00 R$ 398.480,00 PIEDADE R$ 30,00 R$ 1.671.930,00 PILAR DO SUL R$ 30,00 R$ 888.360,00 PORTO FELIZ R$ 15,00 R$ 805.470,00 QUADRA R$ 30,00 R$ 117.060,00 RIBEIRA R$ 40,00 R$ 132.800,00 RIBEIRÃO BRANCO R$ 40,00 R$ 639.360,00 RIBEIRÃO GRANDE R$ 40,00 R$ 307.440,00 RIVERSUL R$ 40,00 R$ 214.560,00 SALTO R$ 15,00 R$ 1.811.685,00 SALTO DE PIRAPORA R$ 30,00 R$ 1.388.550,00 SÃO MIGUEL ARCANJO R$ 35,00 R$ 1.157.485,00 SÃO ROQUE R$ 15,00 R$ 1.396.140,00 SARAPUÍ R$ 30,00 R$ 314.790,00 SOROCABA R$ 15,00 R$ 10.429.920,00 TAPIRAÍ R$ 40,00 R$ 309.000,00 TAQUARIVAÍ R$ 35,00 R$ 208.880,00 TATUÍ R$ 15,00 R$ 1.862.010,00 TIETÊ R$ 15,00 R$ 644.190,00 VOTORANTIM R$ 15,00 R$ 1.867.020,00 TOTAL 51.816.290,00

Tabela SUS Paulista – Complementação mensal da Tabela SUS Paulista para os 10 principais prestadores de Sorocaba