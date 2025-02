Governo de SP anuncia Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista em Berlim

Nesta sexta-feira, 14, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, divulgou a criação do Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista. O anúncio ocorreu durante a 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), destacando a ambição do estado em se firmar como um centro de excelência na produção audiovisual.

Este plano inovador tem como objetivo principal fortalecer o setor audiovisual paulista, prevendo investimentos significativos em áreas-chave, como governança, infraestrutura, formação profissional, fomento e promoção internacional. A secretária Marília Marton enfatizou a importância desta iniciativa durante sua participação em um painel sobre as estratégias de internacionalização do cinema brasileiro no European Film Market (EFM), um espaço dedicado à negociação entre profissionais e empresas do setor cinematográfico mundial.

“São Paulo já é reconhecido como um hub nacional para o audiovisual. Com este novo plano, pretendemos maximizar essa condição, apresentando as riquezas que nosso estado possui e impulsionando o crescimento do setor. Esperamos gerar mais empregos, atrair novos investimentos e solidificar nossa posição no cenário audiovisual global”, declarou Marília Marton.

O desenvolvimento do Plano abrange várias ações, incluindo a criação de uma Film Commission estadual. Esta entidade oferecerá suporte à formação de comissões municipais em cidades estratégicas, promovendo a produção audiovisual em todo o estado. Além disso, a Film Commission realizará um mapeamento das locações de interesse e da infraestrutura existente em cada município, facilitando também a elaboração de um arcabouço jurídico administrativo para regulamentar as filmagens e fornecer treinamento aos gestores locais.

A secretária também destacou que o programa terá um impacto abrangente em todo o estado, com ações descentralizadas que valorizam talentos regionais. “Contaremos com o apoio das prefeituras, instituições culturais e educacionais, além de empresas de diversas regiões que poderão contribuir ativamente para o desenvolvimento do setor”, afirmou.

Uma das iniciativas importantes dentro desse plano será a implementação do Circuito Paulista de Salas de Cinema, destinado a expandir a rede de exibição cinematográfica. Isso incluirá parcerias com universidades e instituições técnicas para democratizar o acesso à cultura e promover produções locais.

O plano também abordará aspectos relacionados ao fomento da indústria. Está prevista uma reestruturação nos mecanismos de incentivo e a criação de um programa estadual para atrair produções internacionais. Para capacitar os profissionais diante das demandas desse mercado em expansão, serão desenvolvidas iniciativas educativas integradas em colaboração com instituições de ensino e organizações setoriais.

“Com o lançamento deste Plano, reafirmamos nosso compromisso com o crescimento do setor audiovisual em São Paulo, visando fortalecer a indústria e promover tanto a cultura quanto a economia criativa no estado”, concluiu Marília Marton.

O desenvolvimento deste Plano está sendo realizado em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS) e com a assistência de uma consultoria técnica especializada.

Outra iniciativa relevante será a Mostra Paulo Gustavo, programada para julho deste ano. O evento contará com uma série de atividades voltadas à valorização do setor audiovisual paulista, incluindo palestras, workshops, aulas magnas e uma feira de economia criativa, além da exibição de filmes convidados e obras restauradas digitalmente. A Mostra também celebrará produções que foram incentivadas pela Lei Paulo Gustavo no estado.