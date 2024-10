Governo de SP anuncia mais R$ 22 milhões para rede de restaurantes Bom Prato

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), vai destinar mais R$ 22 milhões para manutenção, melhorias e expansão do programa Bom Prato em todas as regiões do estado. Esses R$ 22 milhões vão se somar aos R$ 209 milhões que já estavam garantidos para o programa em 2024. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24) pela secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, para as entidades que administram as unidades do Bom Prato.

“Com essa iniciativa, o Governo do Estado de São Paulo reforça seu compromisso em oferecer alimentação saudável e de qualidade à população”, afirmou Andrezza Rosalém. “Mais que uma obrigação do Estado, a segurança alimentar é um direito constitucional. A destinação de mais R$ 22 milhões para o Bom Prato evidencia, mais uma vez, que a garantia de direitos aos mais vulneráveis é nossa prioridade deste governo”.

Cerca de metade dos R$ 22 milhões será usada para cobrir o reajuste no custeio das refeições, que passou de R$ 7,10 para R$9,30 no almoço e no jantar. Desse total, R$ 8,30 serão subsidiados pelo estado, e os usuários vão continuar pagando R$ 1 por refeição. Para crianças, o estado subsidia a refeição de forma integral. Já o café da manhã terá seu custo reajustado de R$ 2,40 para R$ 3,20, sendo R$ 2,70 subsidiados pelo estado e R$ 0,50 pagos pelo usuário.

Outros R$ 4,5 milhões serão destinados à reforma estrutural de 18 restaurantes, para melhorias que vão desde obras no sistema hidráulico e elétrico a reparos nas cozinhas, nos banheiros e até nas calçadas. Unidades em Jundiaí, Sorocaba e Taboão da Serra, por exemplo, serão beneficiadas, além de outras na capital, como os restaurantes da 25 de Março e de Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, Heliópolis e Itaquera.

Além disso, R$ 2 milhões serão usados para a compra de novos equipamentos em 51 unidades, incluindo fogões, refrigeradores, bebedouros, liquidificadores, mesas, cadeiras e talheres. Entre as beneficiadas estão Osasco, Praia Grande e Ferraz de Vasconcelos. Na capital, restaurantes em Brasilândia, Paraisópolis, Tucuruvi, Vila Nova Cachoeirinha, entre outros, serão contemplados.

Um montante de R$ 365 mil será repassado para a expansão do Bom Prato Refeitório nas unidades Mauá, Cidade Tiradentes e Mooca/Canindé. Nessa modalidade do programa, caminhões do Bom Prato Móvel se deslocam até tendas fixas com estrutura para que os usuários possam fazer as refeições no local. O restante do valor anunciado será dividido para o custeio das refeições do Bom Prato Móvel e para a locação de imóveis referente a 42 unidades.