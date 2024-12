Governo de SP anuncia linha de crédito de R$200 milhões para incentivar irrigação

O Governo de São Paulo, por meio de um convênio entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Desenvolve SP, vai disponibilizar R$200 milhões em crédito e subvenção para os pequenos e médios produtores rurais por meio da Linha Irriga Mais SP. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12/12), pelo governador Tarcisio de Freitas e pelo secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Guilherme Piai, no Palácio dos Bandeirantes.

O objetivo desta parceria é promover o desenvolvimento sustentável da agricultura, incentivando a implementação de tecnologias que aumentam a eficiência, otimizam o uso de recursos e ajudam a reduzir os riscos climáticos, gerando, desta forma, crescimento econômico para esses produtores e mais competitividade no mercado.

“Crédito é fundamental, pois sofremos com a estiagem mesmo tendo muitos rios em nosso território. Precisamos de pivôs, irrigação e estrutura de armazenagem. Com condições facilitadas, como taxa de juros menor que a praticada no mercado, é fundamental para esse crédito ajudar nossos produtores”, destacou o governador Tarcisio de Freitas.

Para o secretário de Agricultura, Guilherme Piai, a irrigação é uma estratégia que garante a segurança para as produções agrícolas. “Irrigação é prosperidade, é segurança de produção. Com o plano, SP terá 15% de suas áreas irrigadas até 2030. Nós vamos armazenar água em SP para o agronegócio”, destaca.

Os recursos serão liberados para projetos voltados à infraestrutura rural, com foco principal na implementação de sistemas de irrigação e energia fotovoltaica, além disso, o crédito ainda irá contemplar investimentos em agricultura de precisão. Estima-se que cerca de 200 propriedades rurais possam ser beneficiadas com essa linha de crédito.

Importância da irrigação

Para o engenheiro agrônomo Júlio Romeiro, que é doutor em Irrigação e Drenagem da CATI, coordenadoria ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a irrigação é uma técnica que se adapta a qualquer tamanho de propriedade. “O produtor pode escolher o sistema mais adequado a sua realidade e regularizar o fornecimento de água às plantas quando o clima não estiver favorável”, ressalta.

Segundo ele, a agricultura irrigada mundial possui apenas 17% da área plantada e responde por 40% da produção de alimentos, fato também observado em nível nacional. “Os números mostram o quanto é importante fornecer crédito para incentivar o desenvolvimento da irrigação. Esse plano muito em breve vai trazer enormes frutos e competitividade para o agronegócio paulista”, finalizou.

Condições

Estarão elegíveis para solicitarem crédito os pequenos e médios agricultores, donos de propriedades de até 100 hectares e de 100 a 500 hectares, respectivamente. A taxa de juros será de até 9,8%, considerando a subvenção de até 8% concedida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do FEAP/BANAGRO, com prazo de pagamento de até 5 anos e carência de até 18 meses.

Parceiros técnicos

A Desenvolve SP irá selecionar parceiros técnicos para intermediarem o processo de tomada de crédito. Esses parceiros poderão se credenciar conforme edital de chamamento. Os parceiros técnicos serão responsáveis por fornecer todo o apoio aos produtores rurais, atuando estrategicamente em todas as fases dos projetos, desde a concepção inicial até a entrega final, além do manejo dos sistemas de irrigação.

Itens financiáveis

• Equipamentos de Irrigação: sistemas de irrigação por gotejamento, aspersão, pivô central, carretel enrolador e automatizados.

• Energia fotovoltaica: painéis solares, sistemas de armazenamento de energia e equipamentos complementares.

• Implementos de agricultura de precisão: drones de pulverização, sistemas GPS, sensores de solo e softwares de gestão agrícola.

• Estufas agrícolas: estruturas climatizadas e sistemas de controle de temperatura.

• Captação e reuso de água: sistemas de captação de águas pluviais e tratamento de águas residuais.

• Infraestrutura de armazenamento e transporte: reservatórios de água e sistemas de bombeamento.

• Treinamentos e serviços: capacitação técnica para uso de novas tecnologias e consultoria para implantação de projetos de irrigação.