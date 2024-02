Governo de SP anuncia construção de escola municipal e de creche em São Sebastião

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, anunciou nesta quinta-feira (15) a construção da escola municipal Professora Nair Ribeiro de Almeida, unidade da região de Juquehy também afetada pelas chuvas extremas em fevereiro de 2023. Além da escola, uma creche também será construída no terreno.

“Nós vamos reconstruir a escola Nair Ribeiro de Almeida, ela terá uma estrutura tão linda como a escola Plínio”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A previsão é que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) invista, por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), R$ 34,1 milhões na construção e a escola deve estar pronta em 2025, para o início do ano letivo do próximo ano. A Prefeitura investirá, como contrapartida, R$ 10 milhões na escola municipal. O investimento na creche será exclusivamente do Governo do Estado.

“Hoje estamos entregando uma escola e o governador Tarcísio me deu o prazer de falar da próxima unidade, porque vamos dar início às obras da escola municipal Nair Ribeiro de Almeida. Serão mais de 40 milhões de reais executados para que nessa mesma data, no próximo ano, se tudo der certo, a gente possa inaugurar a escola para as crianças de São Sebastião. Essa obra do Governo do Estado é um símbolo da nossa parceria com a Prefeitura de São Sebastião”, disse Feder.

Durante o ano letivo de 2024, 380 estudantes da rede municipal serão atendidos no complexo da Escola Estadual Plínio Gonçalves de Oliveira, inaugurado pelo governador Tarcísio de Freitas nesta quinta-feira. As aulas serão divididas em três turnos: pela manhã para os alunos da rede municipal, à tarde para alunos do Ensino Médio e à noite para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Parte dos estudantes da antiga escola Nair, destruída pelas chuvas, foram transferidos para a cidade de Bertioga em razão da mudança de domicílio, outros foram para dois espaços adaptados pela prefeitura na região de Juquehy. A nova construção possibilitará ainda ampliar o atendimento à demanda para vagas em creches na cidade. Quando a nova escola municipal estiver pronta, haverá capacidade para atender cerca de 700 estudantes no Ensino Fundamental e 200 crianças na creche.

Inovação na construção

O projeto prevê 4.800 mil m² de área construída e contempla a nova unidade escolar e uma creche municipal no mesmo terreno. A escola contará com cerca de 30 ambientes (salas, laboratórios, biblioteca, sanitários, cozinha e refeitório), além de quadra esportiva coberta. Já a creche terá 10 ambientes.

Assim como a escola estadual inaugurada nesta quinta-feira, a escola municipal será construída a partir de modelo inovador, com tecnologia em madeira engenheirada (sustentável) e alvenaria. Essa proposta de uso mesclado de materiais visa à otimização de tempo e recursos na execução da obra.

O projeto é sustentável desde sua concepção. A construção tem como material básico a madeira engenheirada, uma técnica de colagem de tábuas de madeira que passam por um processo de seleção prévia e tem produção industrial. Além disso, a madeira proporciona, também, maior conforto térmico e acústico.

A escolha de matéria-prima renovável foi determinante, uma vez que a madeira absorve o gás carbônico, responsável pelo efeito estufa. E, por se tratar de material pré-fabricado, é mais eficiente e produz menos resíduos, evitando desperdício e geração excessiva de lixo.

Há também benefícios pedagógicos previstos no projeto: as salas de aula foram planejadas com uso de mobiliário apropriado e portas nas quatro laterais da edificação para dialogar com um modelo ativo de aprendizagem.