Governo de SP anuncia aporte de R$50 milhões no primeiro Fiagro Estadual do País

O investimento do Governo de São Paulo no agronegócio paulista por meio do Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (FIAGRO) teve seu primeiro aporte anunciado nesta quinta-feira (12/12), no Palácio dos Bandeirantes. Com um valor inicial de R$ 50 milhões, a quantia é a primeira anunciada de um montante que somará meio bilhão. O investimento é feito por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e da Desenvolve SP.

“Nosso primeiro FIAGRO é voltado para logística, agricultura de precisão e armazenagem. Começamos a utilizar o mercado de capitais para financiar o agronegócio, dando maior autonomia aos investimentos do setor”, frisou o governador, Tarcísio de Freitas.

O montante será gerido pela Rio Bravo Investimentos, responsável pela estruturação e gestão do FIDC AGRO. Por meio deste fundo, o governo se utilizará da moderna estrutura de investimentos do mercado de capitais para financiar o agronegócio paulista. Além disso, investidores privados (outras Assets, Family Offices e a própria Rio Bravo) também coinvestirão no mesmo fundo, ancorado pela Desenvolve SP.

A iniciativa permitirá que os produtores rurais paulistas consigam alavancar seus negócios, gerando desenvolvimento regional, incrementando renda e emprego no interior do estado com as melhores práticas sustentáveis, além disso, o fundo prevê investimento na logística do agro paulista, com montante destinados especificamente à infraestrutura de escoamento da produção.

“Este é o primeiro de muitos aportes financeiros no agronegócio, fruto de um trabalho brilhante que fizemos com a Desenvolve SP”, disse o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.