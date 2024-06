Governo de SP antecipa R$ 129,4 milhões para reforçar atenção básica em saúde na Grande SP

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta sexta-feira (21), em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a antecipação do pagamento de R$ 412 milhões do programa IGM SUS Paulista – Incentivo à Gestão Municipal. Para a Grande SP serão liberados R$ 129,4 milhões.

“Estamos celebrando mais uma liberação de recursos. Um dinheiro que vai para a atenção básica através do IGM SUS Paulista. Esse ano está sendo um ano de muita pressão, tivemos a da dengue, que pressionou lá atrás e a gente antecipou recursos. E agora estamos antecipando da tabela fixa R$ 412 milhões”, afirmou o governador. “E observe, o dinheiro já está na conta. E nós vamos manter os demais investimentos em outras áreas, e vamos seguir trabalhando em cooperação com os municípios”, acrescentou Tarcísio.

A cerimônia que autorizou o repasse ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e reuniu os secretários Eleuses Paiva (Saúde), Arthur Lima (Casa Civil) e Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), além do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, parlamentares estaduais, municipais, prefeitos, diretores e gestores municipais da área de saúde, entre outras autoridades.

Em fevereiro deste ano, o governo de São Paulo já havia antecipado R$ 205 milhões do IGM SUS Paulista, previsto originalmente para maio, para apoiar o trabalho das cidades paulistas no combate às arboviroses urbanas, especialmente a dengue.

“Vivemos no país e no mundo um grande desafio econômico, e é justamente devido à preocupação do governo Tarcísio de manter a sustentabilidade nos municípios, principalmente no que tange à atenção em saúde, que nós estamos anunciando mais esse importante recurso para investimento na atenção básica”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

IGM SUS Paulista

O IGM SUS Paulista é um programa de incentivo criado pela gestão Tarcísio de Freitas para elevar os repasses estaduais aos municípios para serviços públicos de saúde com o compromisso de as prefeituras cumprirem indicadores assistenciais importantes, como cobertura vacinal, prevenção da mortalidade infantil, controle de câncer de colo de útero, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, além de controle de arboviroses urbanas.

Impulsionado pelo projeto de regionalização da Saúde no Estado, o IGM SUS Paulista também eleva os repasses estaduais para a saúde dos municípios paulistas em relação aos anos anteriores, passando de R$ 4 per capita para valores que vão de R$ 15 a R$ 40, e otimiza a atenção básica ao dar maior suporte financeiro para as regiões se estruturarem e organizarem suas demandas.

A oferta de recursos aos municípios foi definida conforme critérios de vulnerabilidade social, população e cobertura de estratégia de saúde da família. O programa também amplia a transparência na aplicação de recursos, já que se baseia em critérios específicos e mensuráveis para a transferência de verba a cada município.

Confira os valores repassados a municípios da Grande SP:

PAGAMENTO IGM SUS PAULISTA DRS Município Pagamento Total (2 Quadri) 01 Grande Sao Paulo Arujá R$ 872.016,70 01 Grande Sao Paulo Barueri R$ 2.164.908,96 01 Grande Sao Paulo Biritiba-Mirim R$ 621.656,32 01 Grande Sao Paulo Caieiras R$ 905.182,80 01 Grande Sao Paulo Cajamar R$ 739.758,24 01 Grande Sao Paulo Carapicuíba R$ 6.179.266,25 01 Grande Sao Paulo Cotia R$ 2.300.307,44 01 Grande Sao Paulo Diadema R$ 3.883.132,00 01 Grande Sao Paulo Embu Das Artes R$ 2.578.723,78 01 Grande Sao Paulo Embu-Guaçu R$ 1.210.351,18 01 Grande Sao Paulo Ferraz De Vasconcelos R$ 3.504.380,04 01 Grande Sao Paulo Francisco Morato R$ 2.826.902,72 01 Grande Sao Paulo Franco Da Rocha R$ 2.839.208,96

01 Grande Sao Paulo Guararema R$ 292.707,72 01 Grande Sao Paulo Guarulhos R$ 12.965.325,62 01 Grande Sao Paulo Itapecerica Da Serra R$ 1.558.702,32 01 Grande Sao Paulo Itapevi R$ 2.184.484,19 01 Grande Sao Paulo Itaquaquecetuba R$ 5.500.479,82 01 Grande Sao Paulo Jandira R$ 1.069.899,98 01 Grande Sao Paulo Juquitiba R$ 686.110,82 01 Grande Sao Paulo Mairiporã R$ 1.873.072,44 01 Grande Sao Paulo Mauá R$ 4.624.560,00 01 Grande Sao Paulo Mogi Das Cruzes R$ 4.300.741,28 01 Grande Sao Paulo Osasco R$ 6.607.451,76 01 Grande Sao Paulo Pirapora Do Bom Jesus R$ 368.206,38 01 Grande Sao Paulo Poá R$ 1.839.182,63 01 Grande Sao Paulo Ribeirão Pires R$ 1.192.265,76 01 Grande Sao Paulo Rio Grande Da Serra R$ 670.742,74 01 Grande Sao Paulo Salesópolis R$ 336.147,68 01 Grande Sao Paulo Santa Isabel R$ 1.124.693,26