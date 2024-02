Governo de SP adota medidas para agilizar transporte noturno de estudantes

Em apoio aos estudantes de cursos noturnos, as empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô – adotam estratégias operacionais para proporcionar viagens mais seguras e rápidas para agilizar a volta para casa. O objetivo é garantir um tempo maior para o repouso e melhorar a qualidade de vida dos estudantes, que iniciam o retorno para casa a partir de 21h30 nos dias úteis.

Para aumentar a oferta de viagens na Linha 1-Azul, a partir das 21h15, o Metrô disponibiliza seis trens vazios, que partem do Pátio Jabaquara até a estação São Joaquim, na qual há uma demanda maior de estudantes noturnos devido à concentração de instituições de ensino nas imediações da estação. Durante o período noturno dos dias úteis, a equipe de funcionários – entre agentes de estação e de segurança – é reforçada. Na mesma região, as estações Liberdade e Sé atendem uma parcela significativa dos alunos que dependem do transporte público à noite.

Outro exemplo é a estratégia adotada pela CPTM de manter o menor intervalo possível entre trens no período noturno antes de recolhê-los aos pátios para apoiar os estudantes. Na Linha 11-Coral, que conta com 50 km de extensão e que tem a estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, próxima a diversas faculdades que funcionam à noite, o intervalo entre trens é de 11 minutos, das 20h até as 23h30. Ainda nessa linha, a transferência para a Linha 3-Vermelha do Metrô na estação Corinthians-Itaquera pode ser realizada a partir das 20h e até a meia-noite como opção aos passageiros. Na Linha 12-Safira, entre 20h e 0h, o intervalo dos trens é de 10 minutos.

Já a EMTU, por meio das concessionárias, mantém ônibus em circulação mesmo nas madrugadas nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo para atender os estudantes. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, as linhas 025, 038, 114, 141, 277, 411, 416, 481, 848 têm viagens programadas até a 0h35. Nas proximidades da UNG e Uninove, ambas em Guarulhos, diversas linhas de ônibus estendem a circulação até a 1h10. Na Baixada Santista, onde as universidades se concentram na cidade de Santos, a oferta de viagens nos ônibus segue até 0h40.

Os estudantes podem conferir itinerários, horários e tarifas referentes às linhas de ônibus intermunicipais clicando aqui.