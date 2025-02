Governo de SP abre vagas para aulas de natação, vôlei e basquete no Baby Barioni

As vagas para as turmas de vôlei, basquete e natação ainda estão abertas. As inscrições são gratuitas e as aulas acontecem de terça a sexta-feira, no Complexo Baby Barioni.

Parceria entre a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e a Federação do Desporto Escolar do Estado de SP (Fedeesp), a iniciativa é ministrada por profissionais de Educação Física e traz os fundamentos básicos e as regras de cada uma dessas modalidades. As aula tem duração de 1 hora e a idade mínima para participar é 8 anos

No basquete e no vôlei, as categorias atendidas são sub-11, sub-13, sub-15 e sub-14. Na natação, o sub-9, a melhor idade (a partir dos 60 anos) e adultos (18 anos a 59 anos) entram na programação. Os interessados podem registrar sua participação preenchendo o formulário de inscrição.

O CD Baby Barioni está localizado na Rua Germaine Burchard, nº 451, Água Branca.

Confira os dias e horários das aulas:

Basquete (terça e quinta / 1 hora por dia)

Sub-11 – das 14h às 15h

Sub-13 – das 15h às 16h

Sub-15 – das 16h às 17h

Sub-17 – das 17h às 18h

Vôlei (quarta e sexta / 1 hora por dia)

Sub-11 – das 14h às 15h

Sub-13 – das 15h às 16h

Sub-15 – das 16h Pas 17h

Sub-17 – das 17h às 18h

Natação (terça, quarta, quinta e sexta / 1 hora por dia)

Melhor idade (a partir dos 60 anos) – das 13h às 14h

Sub-9 e sub-11 – das 14h às 15h

Sub-13 – das 15h às 16h

Sub-15 e Sub-17 – das 17h às 18h

Jovens e adultos (de 18 a 59 anos)- das 17h às 18h

Jovens e adultos (de 18 a 59 anos) – das 18h às 19h