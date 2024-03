Governo de SP abre nesta quarta (27) inscrições para Curso de Libras “Teens”

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abre na próxima quarta-feira (27), às 10h, as inscrições para o Curso de Libras “Teens”, com aulas online e gratuitas para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos. A nova turma dispõe de 40 vagas e as inscrições poderão ser feitas por meio do site www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br.

O curso tem como objetivo principal ensinar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) a crianças e adolescentes sem deficiência auditiva para que estas estejam habilitadas a se comunicar com as 592 mil pessoas com deficiência auditiva que vivem no estado de São Paulo, de acordo com dados disponibilizados no Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da SEDPcD. Contudo, pessoas com deficiência, seja auditiva ou outras, também podem se inscrever.

“Investir no aprendizado da Libras para crianças e adolescentes é construir pontes sólidas de comunicação e entendimento. O curso não apenas amplia os horizontes educacionais, mas também fortalece a confiança e as habilidades sociais, preparando os nossos jovens para um futuro mais inclusivo”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

As aulas começam dia 28 de março e terminam em 30 de abril, sempre das 19h às 21h – via plataforma Zoom. O conteúdo programático é adaptado para a faixa etária e contempla os seguintes temas: alfabeto manual, cumprimentos, condições climáticas, expressões faciais, sentimentos, números, animais, cores, materiais escolares, calendário, família, localidades, meios de transporte e verbos.

O curso conta com a parceria do Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) e tem o total de 40 horas, divididas em 30 horas ao vivo pela plataforma Zoom e 10 horas de atividades extras. É necessário o uso de câmera durante as aulas. Para obter o certificado de participação, é preciso ter frequência mínima de 75% das aulas ao vivo, e atingir média final 5,0 ou superior.

“O curso Teens tem como objetivo promover a comunicação de uma forma eficaz entre pessoas surdas em diversos contextos sociais. Ao introduzir precocemente este ensino as crianças ouvintes à Libras, estamos construindo um caminho mais acessível para inclusão e criando ambientes educacionais verdadeiramente mais acolhedor para esta sociedade”, explica o coordenador dos cursos de Libras da SEDPcD, Edilson de Andrade.

Curso básico de Libras – Teens

Público-alvo: Crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos

Aulas: às terças e quintas-feiras, ao vivo, das 19h às 21h

Início: 28/03

Término: 30/04

Carga horária: 40 horas

Vagas: 40

Link de inscrição estará disponível no dia 27 de março às 10h no site pessoacomdeficiencia.sp.gov.br