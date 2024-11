Governo de SP abre mais 3,5 mil vagas para curso gratuito do Google Cloud com foco em IA

A Inteligência Artificial (IA) é uma realidade em empresas de diversos segmentos, como finanças, saúde, turismo, marketing, e-commerce, entre outros. Diante de um cenário crescente de procura por profissionais da área, o Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com nova oferta de 3,5 mil vagas para um curso com foco na tecnologia, realizado em parceria com o Google Cloud e a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT).

On-line e gratuito, o curso “Inteligência Artificial – Google Cloud” apresenta, em três módulos, um panorama dos conceitos de inteligência artificial generativa, desde os fundamentos de grandes modelos de linguagem até os princípios de responsabilidade. São 50 horas de aulas, que poderão ser realizadas durante um mês e meio.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até 16 de novembro. Podem participar residentes do estado de São Paulo maiores de 18 anos. Os candidatos deverão realizar testes classificatórios após efetivarem a inscrição. A convocação ocorrerá por e-mail, com previsão de início das aulas a partir de 4 de dezembro.

Demanda de mercado

De acordo com relatório recente da Microsoft e LinkedIn, a busca por profissionais com habilidades em IA aumentou 323% nos últimos oito anos. A tendência é que cada vez mais a tecnologia seja utilizada para promover inovação, aumento de produtividade, otimização na execução de tarefas, além de fornecer insights por meio de big data.

Serviço:

3ª oferta de vagas da Google na área de Inteligência Artificial

Prazo: até 16/11

Início das aulas: 4/12 (previsão)

Site: www.qualificasp.sp.gov.br