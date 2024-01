Governo de SP abre inscrições para workshop sobre Neuroarquitetura

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio de seu Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), está com inscrições abertas para o Workshop online de Neuroarquitetura. Marcado para ocorrer em 30 de janeiro, o evento visa discutir o impacto que ambientes podem ter na vida de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Neuroarquitetura, ciência que analisa como a composição de um espaço físico pode influenciar positiva ou negativamente as experiências das pessoas, será o tema central do workshop. Serão abordadas questões como o design de ambientes, incluindo layout, iluminação, cores, texturas e acústica, explorando estratégias para criar espaços mais inclusivos e acolhedores para pessoas com TEA.

O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, ressalta que este debate é crucial para a promoção da inclusão. “Compreender a complexidade sensorial e cognitiva reflete um compromisso essencial com a dignidade e o bem-estar das pessoas com deficiência. O workshop proporciona uma valiosa oportunidade para desvendar as estruturas que abrigam a diversidade, guiadas pela empatia e expertise interdisciplinar. Cada aspecto, desde o layout até a iluminação, cores e texturas, torna-se parte integrante de uma linguagem universal de inclusão, reforçando o compromisso contínuo em criar ambientes acessíveis que respeitem e atendam às necessidades diversas da comunidade”.

O público-alvo que pode realizar inscrição são pessoas com TEA e seus cuidadores, profissionais de saúde e educação, arquitetos, e a população em geral interessada no tema. As inscrições podem ser feitas até 26 de janeiro. As vagas são limitadas.

SERVIÇO – Workshop online de Neuroarquitetura – como o ambiente pode impactar a vida das pessoas com TEA

Data: 30/01, das 10h às 12h.

Formato: online, via Microsoft Teams.

Inscrições até 26 de janeiro.

Vagas limitadas!