Governo de SP abre inscrições para o 18º Salão do Artesanato do estado

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco), abre as inscrições para participação no 18º Salão do Artesanato de São Paulo. A 18ª edição ocorrerá entre os dias 28 de agosto e 1 de setembro no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. Os artesãos selecionados poderão expor e comercializar suas peças representando o estado de São Paulo.

As inscrições vão de 20 de junho até 10 de julho.

Inscreva-se no link: https://forms.office.com/r/xhXQfcqtaX?origin=lprLink

Sobre as vagas

Quatro para Mestres Artesãos,

Quatorze para Artesãos Individuais.

Duas para Grupos de Produção Artesanal e/ou Entidades Representativas (grupos produtivos, associações, cooperativas, etc.) para ocupar um estande com espaço de 80m²;

Onde será realizado

Pavilhão da Bienal do Ibirapuera – São Paulo.

O Edital de Chamamento Público Sutaco está disponível no link: https://docs.google.com/document/d/1IIRwhueEwab5llAj1v_oZu0uxFzvQ3wxkPZvp19YvQE/edit?usp=sharing

Para qualquer dúvida ou mais informações, o e-mail é: sutaco.inscricao@sde.sp.gov.br