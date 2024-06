Governo de SP abre inscrições para missões do 2º semestre do CreativeSP

O Governo de São Paulo abriu inscrições para as quatro missões internacionais do 2º semestre do CreativeSP. Resultado de parceria entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a InvestSP (agência de programação de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico), o programa levará até 40 empresas para alguns dos maiores eventos de economia criativa do mundo: Festival Fringe de Edimburgo (Escócia), Gamescom (Alemanha), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e Worldwide Music Expo-Womex (Inglaterra).

Além de incentivar a troca de conhecimentos, o programa busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda no setor audiovisual. No caso das duas primeiras missões do 2º semestre, as inscrições terminam já no mês de julho. Para o Fringe, um dos maiores eventos de arte do mundo, o prazo vai até o dia 5. Já quem quiser participar da Gamescom, focado no setor de jogos eletrônicos, deve se inscrever até o dia 12. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da InvestSP.

“O CreativeSP é uma iniciativa fundamental para o fortalecimento e a internacionalização da economia criativa paulista. Ao possibilitar a participação de empresas em eventos globais de renome, estamos não apenas expondo a riqueza cultural de São Paulo, mas abrindo portas para novas oportunidades de negócios e parcerias internacionais, atraindo investimentos estrangeiros, gerando empregos e contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico local. Com o CreativeSP, São Paulo reafirma seu papel como um dos principais polos de inovação e criatividade no cenário mundial”, diz a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Ao todo, serão nove missões em 2024. No 1º semestre, o CreativeSP esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game Developers Conference (EUA) e nos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França).

Missões do CreativeSP no 2º semestre de 2024:

– Festival Fringe de Edimburgo (Escócia) – 16 a 26 de agosto;

– Gamescom (Alemanha) – 21 a 25 de agosto;

– Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) – 16 a 20 de outubro;

– Worldwide Music Expo-WOMEX (Inglaterra) – 23 a 27 de outubro.

Para saber mais, clique aqui.