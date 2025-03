Governo de SP abre inscrições para cursos esportivos e culturais na zona sul de São Paulo

A Escola da Inclusão, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos voltados a pessoas com deficiência. As modalidades oferecidas incluem jogos de tabuleiro, tênis de mesa, ginástica funcional, fundamentos de luta e defesa pessoal, bocha, artes plásticas, música, teatro e dança.

As atividades são desenvolvidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, parceiro da SEDPcD na gestão do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB). Os novos cursos têm o objetivo de estimular a prática recreativa do esporte e cultura para pessoas com deficiência.

Podem participar crianças a partir de seis anos e adultos com 23 anos ou mais. No formulário de inscrição, também é necessário informar a deficiência do aluno. As atividades serão conduzidas por profissionais especializados, garantindo um ambiente acessível e inclusivo para todos os participantes.

As inscrições vão até o dia 31 de março, por meio deste link. Os selecionados serão comunicados via e-mail a partir do dia 15 de abril.