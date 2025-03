Governo de SP abre inscrições para concurso que vai eleger a mais bela idosa do estado

As mulheres de 60 ou mais que residem no estado de São Paulo já podem se inscrever para o 18° Concurso Miss IPGG, que elege a mais bela idosa da capital. O concurso promovido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia “José Ermírio de Moraes” (IPGG), abriu as inscrições nesta segunda-feira (17), e segue até o dia 23 de abril.

Além da Miss IPGG, a cerimônia nomeará a Miss Timidez, Miss Sorriso, Miss Simpatia, Miss Beleza e Miss Elegância, com o objetivo de romper com os estereótipos da terceira idade e promover a autoestima.

A seleção das finalistas do concurso acontecerá no dia 25 de abril. As selecionadas participarão de dois ensaios técnicos nos dias 30 de abril e 6 de maio. A grande final será no dia 9 de maio.

“O evento propõe a reflexão de temas geracionais, a inserção social em todas as fases da vida e o combate ao etarismo, além de proporcionar novas oportunidades de trabalho que poderão surgir com a visibilidade da premiação”, comenta Francisco Souza do Carmo, coordenador do curso de Especialização Multiprofissional do IPGG.

Serviço

Inscrições para o 18° Concurso Miss IPGG

Data: 17 de março a 23 de abril

Link para inscrição: https://forms.office.com/r/RyRSPuc8JN

Endereço para inscrição presencial: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34. São Miguel Paulista – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2030-4083 / 2030-4087