Governo de São Paulo vai apoiar operação de repatriação de brasileiros que estavam no Líbano

O Governo de São Paulo vai auxiliar no acolhimento de brasileiros repatriados vindos de áreas de conflito do Líbano que estejam em situação de vulnerabilidade. O apoio no acolhimento das famílias foi acordado neste sábado (5) após reunião entre representantes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS). Os repatriados estão sendo trazidos de volta ao Brasil em voos da Força Aérea Brasileira (FAB). O primeiro deles, com 229 passageiros, chegou ao aeroporto de Guarulhos no domingo (6).

A coordenadora do Serviço de Acolhimento do MDS, Niusarete Margarida de Lima, foi recebida pela secretária executiva da SEDS, Juliana Armede, na sede da pasta estadual, no Centro da capital. Também participaram da reunião representantes do escritório da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) em São Paulo e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

“No nosso serviço, não apenas garantimos aos acolhidos um lugar para dormir e comer. Ajudamos essas pessoas com documentação, caso seja necessário, providenciamos sua inscrição no CadÚnico para que elas possam acessar todos os programas, serviços e benefícios da assistência social”, destacou Juliana Armede, ressaltando o caráter de assistência social do serviço, exclusivo para o atendimento à vulneráveis.

O Governo de São Paulo atua desde 2014 no acolhimento migratório e vai apoiar a operação de repatriação”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.

São três Casas de Passagem e oito Repúblicas para acolher migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio e vítimas de tráfico de pessoas. São Paulo foi o único estado da Federação a oferecer esse tipo de serviço.