Governo de São Paulo terá estande recheado de atrações na CCXP

Com muitas novidades e atrações para surpreender o público, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, terá um estande especial na Comic Con Experience Brasil (CCXP) 2023, o maior evento da cultura pop do mundo. Com 90m², o estande poderá ser visitado durante todos os dias do evento, que acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro, na São Paulo Expo.

“A cultura pop tem um papel fundamental no fomento da economia criativa. São milhares de fãs espalhados por todo o mundo que promovem o desenvolvimento da cultura. O nosso estande traz um pouco de tudo isso em só lugar e estamos muito felizes em participar deste importante evento para a indústria do entretenimento”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Confira as atrações que estarão disponíveis no estande da Secretaria:

Games retrô: em um espaço que simula um quarto antigo será possível se divertir jogando diversos jogos clássicos nos consoles antigos que estarão disponíveis.

Playstation e Bandai Namco: os fãs de Naruto poderão aproveitar o jogo recém lançado “Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections” em dois totens da Playstation e Bandai Namco que foram instalados no estande.

Exposição de armaduras: E se você gosta do gênero tokusatsu, das clássicas séries japonesas, não pode deixar de conferir a exposição de armaduras, em tamanho real dos clássicos Jiraya, Jaspion e Kamen Rider Black/RX

Espaço de leitura: o estande também contará com um espaço de leitura, com quadrinhos que integram os projetos aprovados pelo ProAC, uma área de leitura da Panini e espaço para colagem de figurinhas em diversos álbuns.

Godzilla: os visitantes também poderão tirar fotos no painel instagramável do Godzilla Minus One.

Fotos com estilo quadrinhos: para registrar a visita no estande o público poderá tirar fotos em um fundo cromaqui, em seguida uma IA vai transformar a imagem para o estilo dos quadrinhos e colocar em uma moldura com imagens de fundo de marcos conhecidos de São Paulo.

A CCXP é uma convenção de cultura pop, que reúne fãs para conferir as principais novidades, destaques e ver de perto alguns ídolos e cenários icônicos do universo dos videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries de TV. Em 2023 será a edição de 10 anos desse evento icônico, que promete ser ainda mais épico.