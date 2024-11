Governo de São Paulo publica edital para concurso de 2,7 mil vagas de soldados da PM

O Governo de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (21), o edital para a contratação de 2,7 mil soldados de 2ª classe para a Polícia Militar (PM). As inscrições começam na sexta-feira (22) e deverão ser realizadas pelo site Fundação Getúlio Vargas. O prazo termina em 22 de dezembro.

Para participar do concurso, os candidatos precisam atender aos requisitos do edital, como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. O salário inicial para o cargo é de R$ 4.852,21.

Segundo o edital, 51 municípios estarão disponíveis para a realização das provas, sendo 37 no estado de São Paulo e 14 em outras regiões do país.

As provas de conhecimentos estão previstas para o dia 16 de fevereiro de 2025, no período da tarde. A taxa de inscrição será de R$ 85 e poderá ser paga até o 1º dia útil subsequente ao término do período de inscrições (23 de dezembro). O processo de seleção é composto de cinco fases, sendo elas: exame de conhecimentos; exame de aptidão física; exame psicológico; avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade; e análise de documentos.

Após a inscrição, os candidatos deverão acompanhar a publicação da convocação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo também consultar as informações no site da FGV. A íntegra do edital está disponível no caderno Executivo, na seção de Concursos Públicos do Diário Oficial do Estado.

Composição do efetivo na atual gestão

Esse é o quarto edital para soldado de 2ª classe lançado na atual gestão. Desde 2023, foram abertas 8,1 mil vagas, para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado.

Atualmente, a PM possui 4,8 mil soldados de 2ª classe e 647 alunos oficiais em formação. Além disso, 2,4 mil policiais, incluindo 101 tenentes do quadro de saúde, já foram formados.

Há ainda 3,5 mil vagas em andamento para a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. Com o novo edital, o total de vagas em concursos em andamento chega a 11,8 mil.