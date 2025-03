Governo de São Paulo libera R$ 8,8 milhões em infraestrutura e mobilidade para a região da Grande SP

O Governo de São Paulo firmou nesta quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, convênios com cidades da Grande São Paulo para impulsionar dez projetos em infraestrutura e mobilidade. O Estado liberou R$ 8,8 milhões por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) para as iniciativas, com uma contrapartida de R$ 4,7 mihões dos municípios.

Voltados à preservação ambiental, recuperação de áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana, os investimentos fazem parte de um aporte total de R$ 316 milhões, sendo R$ 238 milhões do Estado e R$ 78 milhões de contrapartida de prefeituras para o desenvolvimento de 270 projetos em todo o estado.

“Aproveitamos de uma forma muito inteligente aqueles recursos que vêm de apenamento por uma infração, pelo desrespeito aos interesses difusos e coletivos que vão ser empregados agora em prol justamente dos interesses difusos e coletivos. A gente começou o ano liberando R$ 228 milhões para os municípios para o enfrentamento à dengue, uma antecipação do incentivo da gestão municipal. Hoje, são mais R$ 238 milhões, que a gente sabe como farão a diferença na vida dos municípios. E não vai parar por aí, estamos estruturando as liberações de recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) para ajudar os municípios em projetos de drenagem”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Os investimentos na Grande SP vão financiar projetos como a revitalização e instalação de um parque, praças, ciclovias e áreas culturais. Os municípios contemplados são Arujá, Caieiras, Diadema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Osasco, Ribeirão Pires e Suzano.

Entenda o Fundo

O Fundo de Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo é um instrumento financeiro destinado a apoiar projetos que promovam a reparação de danos e a defesa de direitos coletivos, relacionados a áreas como meio ambiente, consumidores, patrimônio histórico e cultural, entre outros. Ele é regulamentado por lei e gerenciado pelo Conselho Gestor do FID.

O aporte liberado representa um crescimento de 103% em relação ao último edital, realizado em 2017, quando foram contemplados 133 projetos. A liberação em curso acontece após os esforços da equipe técnica da Secretaria de Justiça e Cidadania, desde o primeiro mês do governo Tarcísio de Freitas em 2023.

PROPONENTE NOME DO PROJETO TOTAL (R$) FID (R$) CONTRAPARTIDA (R$) Ribeirão Pires Adequação e construção para implantação do Parque Linear Turístico e Cultural de Ribeirão Pires 1.350.635,50 1.000.000,00 350.635,50 Caieiras Reforma do Centro de Eventos – Concha Acústica 1.065.545,36 971.965,09 93.580,27 Guarulhos Revitalização da Infraestrutura Urbanística da Praça Getúlio Vargas 1.129.961,70 836.957,19 293.004,51 Itaquaquecetuba Construção da Casa de acolhimento – abrigo de menor 3.133.468,38 1.000.000,00 2.133.468,38 Arujá Ciclovia Arujá – Fase I 1.366.065,16 1.000.000,00 366.065,16 Diadema Requalificação de Praça no Conjunto Júpiter 944.717,41 781.499,57 163.217,84 Guarulhos Revitalização da Praça Pasqualina Gonçalves 309.069,14 271.097,69 37.971,45 Osasco Reforma da Praça do Samba 1.731.244,50 1.000.000,00 731.244,50 Suzano Revitalização de duas Praças Públicas com Quadra Esportiva, Pista de Skate, Academia ao ar livre e Parque Infantil 1.457.495,84 1.000.000,00 457.495,84 Mairiporã Implantação de ciclovia (trecho 1) 1.061.707,74 976.771,12 84.936,62 Total 13.549.910,73 8.838.290,66 4.711.620,07

Origem dos recursos do Fid

O fundo é constituído por valores oriundos de:

Condenações judiciais e acordos extrajudiciais em ações civis públicas que envolvam interesses difusos e coletivos.

Indenizações e multas aplicadas pelo Ministério Público, órgãos ambientais e outras entidades.

Objetivos do Fid

Os recursos do fundo são destinados a:

Reparar danos causados ao meio ambiente, consumidores, patrimônio histórico e cultural, entre outros.

Financiar projetos que visem a prevenção e conscientização sobre direitos coletivos.

Incentivar a modernização e fortalecimento de órgãos públicos que atuam na defesa desses interesses.

Quem Pode Apresentar Projetos ao Fid

Podem apresentar projetos para obtenção de recursos:

Órgãos públicos estaduais e municipais.

Entidades sem fins lucrativos.

Os projetos devem obrigatoriamente estar alinhados com os objetivos do fundo e seguir as diretrizes do Conselho Gestor do Fid.

Como funciona a aprovação dos projetos

O processo segue as seguintes etapas:

Lançamento de edital: A Secretaria da Justiça e Cidadania publica um edital com os critérios e prazos para a apresentação de projetos. Inscrição e análise técnica: Os projetos são submetidos e passam por análise técnica para verificar sua viabilidade. Apreciação pelo Conselho Gestor do Fid: O conselho avalia e seleciona os projetos que atendem aos critérios estabelecidos. Celebração de convênios e repasse de recursos: Os projetos aprovados celebram convênios com a Secretaria da Justiça e Cidadania para receber os recursos e iniciar a execução. Monitoramento e prestação de contas: Os responsáveis devem prestar contas da aplicação dos recursos e do impacto gerado pelo projeto.

Conselho Gestor do Fid

O Fid é administrado por um Conselho Gestor composto por representantes de diversos órgãos do governo estadual e da sociedade civil, que têm a função de avaliar e aprovar projetos, além de definir diretrizes para a aplicação dos recursos.

Exemplos de Projetos Financiados pelo Fid

Recuperação de áreas degradadas.

Restauro de prédios históricos.

Campanhas de defesa do consumidor.

Criação de centros de apoio a vítimas de violência.

Projetos de educação ambiental e cidadania.

Impacto do Fid

O Fid tem um papel essencial na promoção da justiça social e na reparação de danos coletivos, garantindo que os recursos obtidos por meio de penalidades e indenizações sejam revertidos para a sociedade.