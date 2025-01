Governo de São Paulo intensifica vacinação contra febre amarela

Com o aumento da incidência de febre amarela entre primatas na região de Ribeirão Preto, o Governo do Estado de São Paulo está intensificando suas campanhas de vacinação seletiva. As autoridades ressaltam a necessidade de imunização antes que a população se dirija a áreas rurais ou silvestres.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) anunciou, no dia 6, que exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) confirmaram casos positivos para febre amarela em quatro macacos encontrados mortos nas proximidades da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto. Ademais, um exame realizado em um primata na cidade de Pinhalzinho, na região de Campinas, também resultou positivo.

Em resposta a essa situação alarmante, o governo paulista está ampliando as iniciativas de vacinação e realizando buscas ativas por indivíduos não imunizados, com foco especial nas áreas florestais.

Sintomas da Febre Amarela

A febre amarela é uma infecção viral aguda transmitida pela picada de mosquitos silvestres, incluindo os gêneros Haemagogus e Sabethes. Os sintomas iniciais podem variar e, em casos mais severos, os pacientes podem apresentar icterícia, que é caracterizada pelo amarelamento da pele. “É fundamental procurar imediatamente uma unidade de saúde ao notar esses sinais”, alerta Regiane de Paula, coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES-SP.

Papel dos Macacos na Vigilância da Doença

Os macacos desempenham uma função crucial na detecção da febre amarela, servindo como sentinelas naturais que ajudam a monitorar a circulação do vírus. Regiane enfatiza que a preservação desses animais é vital, pois eles não transmitem a doença aos humanos. Em caso de avistamento de um macaco morto ou debilitado, é recomendável entrar em contato com os serviços de Vigilância Epidemiológica ou zoonoses.

Orientações para Turistas

Durante o período das férias, quando há um aumento significativo no número de visitantes em regiões de mata e áreas rurais, as autoridades sanitárias orientam: “É imprescindível não apenas se vacinar antes da viagem, mas aguardar pelo menos 10 dias após a vacinação antes de visitar essas localidades”, afirma Regiane.

Informações sobre Vacinação

A vacina contra febre amarela está disponível em todos os postos de saúde do estado e representa a forma mais eficaz de prevenção. Desde 2017, o Brasil adota um esquema vacinal com dose única ao longo da vida. Aqueles que residem ou planejam visitar áreas onde há circulação do vírus devem ser vacinados com antecedência mínima de 10 dias. “A vacinação é a melhor estratégia para evitar a doença”, conclui Regiane.

Portal Vacina 100 Dúvidas

Para auxiliar a população com informações sobre a vacina e a febre amarela, o Governo de São Paulo disponibilizou o portal Vacina 100 Dúvidas. Este recurso oferece esclarecimentos sobre eficácia, possíveis efeitos colaterais e a importância das vacinas. O acesso pode ser feito através do link: www.vacina100duvidas.sp.gov.br.