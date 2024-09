Governo de São Paulo entrega 75 novas viaturas para a Polícia Civil

O governo de São Paulo entregou para a Polícia Civil 75 novas viaturas que vão reforçar a frota das delegacias em diferentes regiões do estado. O evento ocorreu nesta quinta-feira (26) no Palácio dos Bandeirantes.

Para a aquisição dos veículos, houve um investimento de pouco mais de R$ 9,8 milhões via Fundo de Incentivo à Segurança Pública. Além disso, parte do valor saiu do Fundo Estadual de Segurança Pública (R$ 2 milhões) e de emendas parlamentares (R$ 2 milhões).

Dos 75 veículos, 47 serão destinados à capital paulista, sendo divididos entre distritos policiais e departamentos como o de Proteção à Cidadania (DPPC), de Operações Policiais Estratégicas (Dope), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

A região metropolitana vai receber dez carros que serão usados nas delegacias seccionais de Franco da Rocha, Guarulhos, Osasco e outras, principalmente para as equipes que fazem parte do setor de homicídios.

No litoral do estado, as viaturas vão reforçar as frotas de Santos, Guarujá, Itanhaém e São Vicente na Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) e nas Delegacias de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).

Os veículos também serão entregues para as cidades de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Sorocaba, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba.

Conforme a Delegacia Geral de Polícia, as viaturas destinadas à capital também atenderão outras regiões do estado, pois foram alocadas em departamentos que atuam em qualquer cidade paulista por meio do trabalho especializado.

Desde o início da gestão, o governo paulista adquiriu 365 viaturas para a Polícia Civil, o que representou um investimento de R$ 55 milhões em recursos do tesouro estadual. Além disso, houve a aquisição de 7,4 mil armas e a realização de 32 obras em prédios da instituição, chegando a R$ 91 milhões.