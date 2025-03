Governo de São Paulo e Unifesp criam sistema de prevenção ao uso de drogas e violência contra crianças e adolescentes

O Governo do Estado de São Paulo, em uma iniciativa pioneira, firmou um Protocolo de Intenções com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) para a criação do Sistema Estadual Integrado de Prevenção ao Uso de Drogas e Violência Contra Crianças, Adolescentes e Suas Famílias. A parceria, que envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e a Secretaria da Educação (SEDUC), visa unir esforços para desenvolver e implementar ações intersetoriais de prevenção, com foco na redução do uso de drogas e da violência entre jovens no estado.

O documento foi assinado nesta quarta-feira (19), durante a inauguração do Espaço Prevenir, nova unidade que funcionará dentro do Centro Integrado de Cidadania (CIC) Campos Elíseos, serviço da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. O sistema contará com um investimento de R$ 5 milhões, provenientes do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente (FUNDECA), e será coordenado pela Coordenadoria de Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo (COED), em parceria com a Escola Paulista de Medicina da UNIFESP.

Entre as ações previstas estão o estabelecimento de governança intersetorial e definição de políticas públicas para a prevenção ao uso de drogas e violência, abrangendo os setores de saúde, desenvolvimento social, segurança pública, educação, cultura e esporte.

A ação conjunta também vai mapear a identificação das unidades de ensino com maiores índices de violência, bullying, evasão escolar e outras vulnerabilidades, para o desenvolvimento de ações prioritárias nos locais. Além disso, sensibilizar os dirigentes e diretores escolares sobre a importância do projeto.

“Ao unirmos esforços com a UNIFESP e as demais secretarias, fortalecemos as ações de proteção contra as drogas e a violência. Este investimento de R$ 5 milhões é um passo importante para construirmos um futuro mais seguro e promissor para os jovens de São Paulo.”, afirma a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.