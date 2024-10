Governo de São Paulo autoriza contratação de 600 guarda-vidas para o litoral durante o verão

O litoral de São Paulo vai receber 600 guarda-vidas para reforçar a segurança de banhistas e aumentar a prevenção de afogamentos durante o verão, período que as cidades da região recebem centenas de milhares de turistas. A contratação foi autorizada pelo Governo de São Paulo e publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (4).

Neste verão, a contratação terá validade por um período de cinco meses, com início em novembro e se estendendo até março de 2025. A medida para reforçar a segurança de banhistas nas praias do litoral paulista é realizada anualmente pela corporação.

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) é o responsável pelo processo seletivo dos candidatos, que começa a partir das próximas semanas. Os interessados no cargo passam por provas de natação e, os que forem selecionados, iniciam um treinamento de três semanas antes de começarem efetivamente os trabalhos.

Conforme o capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, os quartéis do litoral fazem a divulgação das inscrições. Além das cidades litorâneas, guarda-vidas também serão deslocados para represas que costumam receber grande quantidade de banhistas no verão, como a Guarapiranga, em São Paulo.

Ainda segundo o bombeiro, essa contratação no período “é de extrema importância para a proteção dos turistas”. “É um período muito quente, às vezes de férias das crianças, então essas regiões recebem muitos banhistas e temos de fazer a nossa parte para prezar pela segurança deles”, mencionou.