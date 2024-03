Governo de São Paulo atende 67 famílias em Osasco via Carta de Crédito Imobiliário

Realizar o sonho da casa própria requer planejamento financeiro, pesquisa das opções de mercado, investimento, mas também apoio. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), com o intuito de dar suporte aos paulistas que desejam realizar esse sonho, concede, por meio do Programa Casa Paulista, subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos que compram o primeiro imóvel direto com a construtora.

Nesta quarta-feira (20), mais 67 famílias no município de Osasco conquistaram suas moradias por meio da Carta de Crédito Imobiliário (CCI). Foram investidos pela gestão estadual R$1,07 milhão. A secretária executiva do Casa Paulista, Annamaria Braia, explicou como funciona essa modalidade de atendimento: “O CCI é um programa que tem ganhado grande destaque na política habitacional do Estado e ajuda famílias a acessarem o mercado formal de crédito pra realizar um sonho, que é ter a casa própria. Concedemos um benefício de R$ 16 mil reais por unidade habitacional que ajudará no valor da entrada, o que consequentemente, diminui o valor da parcela”.

O motoboy Thiago da Silva, de 37 anos, desejava comprar seu imóvel há anos, mas até então nenhuma condição tinha se adequado ao seu orçamento. Esposo da Angélica, pai da Helena, de 4 anos, e da Mirela, de 7, ele foi um dos beneficiados pela Carta de Crédito Imobiliário (CCI) e conseguiu, graças ao subsídio, finalmente comprar seu apartamento. “Estou muito feliz, é um sonho realizado. Já tem muito tempo que eu tentava comprar um imóvel. O valor da parcela sem essa ajuda era muito alto para mim e, talvez, eu nem conseguiria”, explicou.

Desde que casou, Thiago mora na região com a família e pretendia continuar no bairro. “Quando casamos, começamos a morar na região e nos acostumamos, porque tem mercado, escola, posto de saúde. Então, ficamos aqui. Quando saiu essa unidade, fomos atrás”, relatou. No novo imóvel, Thiago quer se mudar o quanto antes para, ali, começar um “nova vida” ao lado da esposa e das filhas.

Já Cleiton, de 25 anos, e Geovana, de 23, encontraram o imóvel após pesquisarem por uma opção de qualidade e que coubesse no bolso. “Estávamos pesquisando e vimos que aqui era a melhor oportunidade, a mais acessível. Então, decidimos vir para cá”, conta o vigilante. O casal, pais do Isaac, de 4 meses, e da Heloísa, de 2 anos, também foi contemplado com a Carta de Crédito Imobiliário, que deu “uma boa ajuda” para conseguir comprar o apartamento. “Mês que vem estaremos aqui. Já estamos preparados para a vida nova”, relata Geovana.

Carta de Crédito Imobiliário (CCI)

O Casa Paulista, na modalidade CCI, é um programa de fomento que concede subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos CAIXA-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.

O valor do subsídio varia entre R$10 mil e R$16 mil, de acordo com a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

O objetivo da gestão estadual, com essa modalidade, é auxiliar no suprimento das necessidades habitacionais dos municípios do Estado. Os recursos são provenientes do orçamento da SDUH.