Governo de São Paulo apoia realização da 1ª edição da Gamescom Latam no Brasil

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, é apoiador estratégico da Gamescom Latam, a edição na América Latina do maior evento de games do mundo. O evento acontecerá em São Paulo de 26 a 30 de junho de 2024.

Será a primeira edição do evento a ser realizada na América Latina, somando à família de formatos já existentes da gamescom – a original, em Colônia, na Alemanha, e a Gamescom asia, que acontece em Cingapura. Os fãs terão a oportunidade de celebrar jogos juntos, experimentando as últimas novidades, lançamentos e tendências da indústria, bem como shows e demonstrações em primeira mão.

“Com a Gamescom Latam, reforçamos o compromisso paulista de gerar oportunidades para o público jovem, promover o desenvolvimento econômico com mais emprego e renda, fomentar a cultura digital e a indústria criativa, alavancando a expansão destes setores no Brasil”. afirma o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O evento oferece uma plataforma crucial para a indústria global de jogos no primeiro semestre do ano, com networking, colaboração com a indústria da região e lançamentos de jogos. Profissionais do setor, desenvolvedores, distribuidores, influenciadores e investidores, terão a oportunidade de compartilhar conhecimento, formar parcerias e moldar o futuro do entretenimento digital.

São Paulo que já recebe os maiores eventos de alguns segmentos se tornará, durante os dias do evento, a capital dos games. A proposta da Gamescom Latam é criar toda uma atmosfera com sinalização, painéis nos meios de transportes e divulgação maciça para receber pessoas do mundo todo que podem participar do evento.

“Iniciamos as articulações para trazer este importante evento para São Paulo durante as missões do CreativeSP, que é uma parceria da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas com a InvestSP. Hoje podemos ver este trabalho se tornando realidade, trazendo para o nosso Estado a primeira edição do evento na América Latina, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento da economia criativa”, afirmou a Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton.

Articulação do Governo de São Paulo

A proposta de trazer a Gamescom para São Paulo surgiu a partir das missões internacionais promovidas pelo CreativeSP, trabalho conjunto entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Focado na geração de negócios e na atração de investimento estrangeiro, o programa leva empresas paulistas para os maiores eventos de economia criativa do mundo e já realizou 18 missões, que devem gerar pelo menos R$ 653 milhões em negócios e 11 mil empregos no Estado. Considerando apenas as missões do CreativeSP para eventos de games, o número de novos negócios chega a R$ 198 milhões. São Paulo desponta como um dos protagonistas nesta indústria bilionária e emprega milhares de pessoas no país, inclusive jovens. O CreativeSP esteve presente nas duas últimas edições da Gamescom em Colônia, na Alemanha, nas quais a equipe do programa, com o apoio do escritório da InvestSP na Alemanha, avançou na articulação entre o Governo de São Paulo, o BIG Festival e a Koelnmesse, empresa responsável pelo evento.

Grandes nomes do mercado

As conversas avançaram e a parceria se consolidou, reunindo estes grandes nomes do mundo dos games e do entretenimento: Koelnmesse, um dos principais organizadores de feiras do mundo; game, a Associação Alemã da Indústria de Jogos reúne todo o ecossistema de videogames, desde estúdios de desenvolvimento e publishers, até eventos organizadores de esports, instituições de educação e outras entidades relacionadas; BIG Festival, o maior festival de games da América Latina; e Omelete Company, líder no segmento de cultura pop no Brasil, criador da CCXP, maior comic com do mundo, e da Game XP, maior game park do mundo, entre outros eventos.

O Governo de São Paulo articulou esta parceria para impulsionar ainda mais o mercado de games, a cultura digital e a indústria criativa. Promover o desenvolvimento econômico com mais emprego e renda é o compromisso paulista.