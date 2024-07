Governo cria o Dia do Rei Pelé

O governo federal instituiu o Dia do Rei Pelé. Conforme publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (2), a data será comemorada anualmente no em 19 de novembro, dia em que Pelé fez seu milésimo gol.

A proposta de criação da data que homenageia o jogador partiu da Câmara dos Deputados, por meio do Projeto de Lei 5867 de 2023, de autoria dos deputados Luciano Ducci (PSB-PR) e Felipe Carreras (PSB-PE).

Na época em que tramitava no Congresso, os parlamentares justificaram o apoio ao requerimento por afirmarem que “Pelé e seu legado serão eternos.” Mais de 257 deputados apoiaram a criação da data.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022 por falência de múltiplos órgãos decorrente de um câncer no cólon.