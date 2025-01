Governo autoriza Funai a contratar 1,9 mil servidores temporários

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), entidade responsável por coordenar e implementar a política indigenista do governo federal, está prestes a receber um importante incremento em sua equipe com a contratação de 1.938 servidores temporários.

A autorização para essas contratações foi concedida na semana passada pelos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, bem como dos Povos Indígenas.

Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), essa iniciativa visa suprir uma necessidade temporária considerada de “excepcional interesse público”. O principal objetivo é fortalecer as estratégias voltadas à proteção territorial e assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantem os direitos dos povos indígenas, além de promover a preservação ambiental.

A Secom ressalta ainda que esta ação é fundamental diante da crescente pressão que se exerce sobre os territórios indígenas, especialmente em virtude do avanço do garimpo ilegal e da degradação ambiental. “As novas contratações permitirão ao governo aumentar a capacidade da Funai e aprimorar sua articulação com os diferentes órgãos que atuam na proteção das terras indígenas, intensificando o enfrentamento às ameaças que comprometem tanto o futuro das Terras Indígenas quanto da Amazônia como um todo“, conclui a secretaria.