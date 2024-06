Governo assina acordo para promover produtos brasileiros na maior varejista do Oriente Médio

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, assinaram, nesta segunda-feira (6 de junho), em Riade, capital da Arábia Saudita, acordo de protocolo de intenções com a maior varejista do Oriente Médio, o Lulu Hypermarket.

Viabilizado por meio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o protocolo busca a promoção comercial de até 200 produtos brasileiros no mercado saudita, uma iniciativa inédita. Com o projeto Brasil na Vitrine, a ApexBrasil dá visibilidade à qualidade, originalidade e diversidade dos produtos brasileiros no mundo.

“Estamos aqui dando continuidade ao trabalho iniciado pelo presidente Lula, que esteve aqui no final do ano passado”, afirmou Alckmin. “Para aumentar investimentos e vender nossos produtos, por meio de mais parcerias com a Arábia Saudita, uma das economias mais dinâmicas do mundo, contamos com apoio da Apex”.

O presidente da Apex, Jorge Viana, explicou que “em novembro, por meio do Brasil na Vitrine, os produtos do nosso país estarão aqui por uma semana, não só em Riade, mas em toda a Arábia Saudita”. Como Alckmin, ele destacou que este já é um passo adiante após a visita de Lula em 2023 e que a parceria com a rede Lulu dá um sentido prático aos esforços que Brasil e Arábia Saudita têm empreendido para aprimorar ainda mais a relação comercial que mantêm.

O Lulu selecionará os produtos e também se encarregará do processo de compra e de logística de importação para Arábia Saudita, uma demonstração do apelo dos produtos brasileiros no país do Oriente Médio. A rede, que já conta com 60 lojas espalhadas pelo território saudita, além de outras 260 na região do Golfo Pérsico, deve abrir outras 100 unidades até 2030.

OUTRAS PARCERIAS — O acordo com o Lulu foi um dos destaques de intensa agenda brasileira liderada por Alckmin em visita à Arábia Saudita, o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. Apenas em 2023, o comércio bilateral entre os dois países foi de quase US$ 7 bilhões.

“São inúmeras as áreas em que nós podemos aumentar a parceria no comércio e em investimentos”, ressaltou o vice-presidente, destacando prioridades, como a indústria do agronegócio, a aeronáutica e aeroespacial, o Complexo da Saíde, além de parcerias para a área da infraestrutura e energia renovável. “Vieram inúmeros fundos de investimento do Brasil para este encontro, capitaneados pelo BNDES. Este é um dos países mais prósperos, com economia mais dinâmica, um dos maiores fundos de investimentos do mundo”, concluiu.

COMITIVA — Além do vice-presidente e do presidente da ApexBrasil, participam da comitiva à Arábia Saudita a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, e a secretária-geral do Ministério de Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, além de representantes do BNDES, CNI, empresários e executivos do mercado financeiro.