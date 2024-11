Governo adia resultados do Concurso Nacional Unificado

O Ministério da Gestão e Inovação comunicou o adiamento da publicação dos resultados finais do Concurso Nacional Unificado (CNU). Conforme estipulado no edital, a divulgação estava programada para ocorrer nesta quinta-feira, dia 21. Contudo, um novo calendário será apresentado apenas na sexta-feira.

Enem dos Concursos

O CNU, frequentemente referido como o “Enem dos Concursos”, é uma iniciativa do governo Lula destinada a unificar a seleção de servidores públicos. Este sistema inovador visa realizar simultaneamente concursos para diversas posições em órgãos e entidades federais.

Os exames do CNU ocorreram em 18 de agosto, após terem sido postergados devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul no início do ano. As provas foram aplicadas em todas as unidades federativas do país, incluindo o Distrito Federal.