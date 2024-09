Governador vistoria as obras do Rodoanel Norte, retomadas em abril deste ano

O governador Tarcísio de Freitas realizou nesta quarta-feira (25) uma vistoria técnica às obras no trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021) retomadas pela atual gestão. Com 44 quilômetros de extensão, o trecho vai conectar a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à Rodovia Presidente Dutra, passando pelos municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo, melhorando a infraestrutura viária e logística na Região Metropolitana.

“A retomada das obras do Rodoanel Norte era um dos nossos compromissos e terá impacto direto na melhoria da logística e mobilidade de toda a Região Metropolitana de São Paulo. Estamos avançando e cumprindo o cronograma. É um empreendimento extremamente importante e relevante e que está gerando muito capital, investimentos, obras e empregos”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

A visita técnica contou com a presença do secretário-executivo de Parcerias em Investimentos, André Isper Rodrigues Barnabé, e do diretor geral interino da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), Laércio Simões, além de gestores da concessionária Via SP Serra, responsável pela construção do trecho.

O trecho Norte do Rodoanel foi concedido em março de 2023, com contrato assinado em agosto. Após seis anos de paralisação, as obras foram retomadas em abril deste ano, com antecipação de seis meses do prazo estipulado em contrato. Na visita, Tarcísio acompanhou os trabalhos da primeira fase do projeto, que chegaram a 8,5% de execução. Essa etapa tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2026.

Desde a retomada, a concessionária Via SP Serra concluiu ações que visam assegurar a qualidade e a durabilidade da obra, entregando um rodoanel moderno e eficiente para a população. Dentre as intervenções realizadas estão levantamentos topográficos, inspeções em pontes e viadutos, limpeza e drenagem, além da preparação do terreno.

Com um investimento total de R$ 3,4 bilhões, o projeto vai gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo da sua execução. Atualmente, mais de 800 trabalhadores estão envolvidos em diversas frentes de trabalho, realizando serviços como terraplanagem, pavimentação e desmonte de rochas.

A conclusão das intervenções proporcionará a redução de congestionamentos, bem como a retirada do tráfego de veículos pesados nas marginais, melhorando a qualidade do ar e reduzindo o tempo de viagem, além de facilitar o acesso ao Porto de Santos.

“Estamos comprometidos em garantir que o Rodoanel Norte seja um exemplo de eficiência e qualidade. Com a construção de sete túneis duplos, 107 obras de arte especiais, e a implementação de tecnologia de ponta em sistemas de monitoramento e segurança, esta obra não apenas melhorará significativamente o trânsito na região, mas também elevará o padrão de infraestrutura rodoviária do estado”, destacou Laércio Simões, diretor geral interino da Artesp.

A primeira entrega do pacote de obras do Rodoanel Norte foi a readequação da Estrada Dona Ana Diniz, que teve intervenções realizadas pela concessionária com objetivo de facilitar o fluxo de veículos para a população, especialmente dos motoristas que utilizam a via para cruzar o Rodoanel Mário Covas. Ao todo, foram investidos R$ 910 mil.