Governador Tarcísio de Freitas realiza visita técnica às obras de duplicação da Raposo Tavares

O Governador Tarcísio de Freitas visitou, nesta quinta-feira (06), as obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), realizadas pela concessionária ViaOeste. As obras são fiscalizadas pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e tem investimento total de R$ 504,6 milhões.

“O empreendimento beneficiará muitas pessoas que circulam pela região e é um avanço muito importante para o Programa de Concessões do Estado. O investimento valoriza a região e tem foco na segurança e conforto dos usuários da rodovia” comenta Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

Sobre a obra

Serão 36,2 quilômetros de duplicação na rodovia entre os municípios de Vargem Grande e Sorocaba. O objetivo é trazer mais fluidez, segurança e conforto ao usuário, além de garantir mais qualidade de vida com a redução do tempo de trajeto.

Para a realização da duplicação será feita a canalização do Córrego do Varjão, entre o km 67 e o km 71. A obra conta ainda com a implantação de 12 dispositivos de acesso e retorno, contenções para estabilidade de terreno, passarelas e elementos de segurança.

A obra tem grande importância para a região e gera cerca de 5.500 empregos diretos.

Novo trevo em Alumínio

A CCR ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castello-Raposo, concluiu as obras de construção do novo trevo no quilômetro 74+200 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Alumínio. O novo dispositivo integra as obras de duplicação da via, entre Mairinque e Sorocaba que a concessionária realiza para oferecer uma viagem mais segura para os seus clientes. A liberação para o tráfego acontece amanhã (7).

O novo trevo irá melhorar o acesso ao Distrito Industrial e à avenida José Ermírio de Moraes, estrada Doutor Irineu Resende e à CBA, eliminando o antigo cruzamento em nível e proporcionando maior conforto e segurança viária para quem trafega por esta região.